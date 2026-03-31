Cómo hacer una tarta de atún cremosa para Semana Santa y en pocos pasos
La tarta de atún es una receta fácil, rendidora y perfecta para una comida casera sin carne que no resigna sabor ni textura en Semana Santa.
La tarta de atún cremosa es uno de esos clásicos que nunca fallan, especialmente en fechas como Semana Santa, donde buscamos opciones sin carne, pero igual de sabrosas y reconfortantes. Es práctica, económica y se adapta a lo que tengas en la heladera, lo que la convierte en una aliada ideal para cualquier día.
De origen sencillo y muy popular en la cocina casera de muchos países, esta preparación se fue adaptando con el tiempo hasta convertirse en un infaltable de las mesas argentinas. La combinación de atún, huevo y una base cremosa logra ese equilibrio perfecto entre liviano y contundente.
Además, es una receta ideal tanto para principiantes como para quienes quieren resolver una comida rica sin pasar horas en la cocina. En pocos pasos, podés lograr una tarta dorada, jugosa y con ese toque casero que enamora.
El origen humilde de la tarta de atún y por qué se volvió un clásico de las cocinas familiares
La tarta de atún tiene raíces en la cocina mediterránea, donde el pescado en conserva empezó a ganar protagonismo por su practicidad y duración. Con el tiempo, esta preparación cruzó fronteras y se instaló fuerte en Latinoamérica, especialmente en Argentina, donde las tartas saladas son parte del ADN culinario.
Su popularidad creció gracias a lo accesible de sus ingredientes y a lo versátil que resulta: se puede comer caliente, tibia o fría, llevar en viandas o servir en reuniones familiares. Y cuando es cremosa, como en esta versión, sube varios puntos más.
Ingredientes simples que seguramente ya tenés en casa para lograr una tarta irresistible
Para una tarta mediana (6 porciones), vas a necesitar:
- 2 tapas de tarta (hojaldradas o criollas)
- 2 latas de atún al natural o en aceite (bien escurrido)
- 1 cebolla grande
- 1/2 morrón (rojo o verde)
- 2 huevos
- 3 cucharadas generosas de queso crema o crema de leche
- 1 cucharada de mayonesa (opcional, pero suma cremosidad)
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- 1 chorrito de aceite
Paso a paso detallado para lograr una tarta cremosa, bien cocida y con sabor casero de verdad
-
Preparar el relleno base con buen sabor
Picá la cebolla y el morrón bien chiquitos. En una sartén con un chorrito de aceite, saltealos a fuego medio hasta que estén transparentes y apenas dorados. Este paso es clave para que la tarta tenga sabor profundo y no quede "cruda".
-
Incorporar el atún correctamente
Agregá el atún bien escurrido a la sartén y mezclá con las verduras. Cociná un par de minutos para integrar sabores. Retirá del fuego y dejá entibiar unos minutos.
-
Lograr la textura cremosa perfecta
En un bowl, batí los huevos y sumá el queso crema junto con la mayonesa (si decidís usarla). Mezclá bien hasta que quede una preparación uniforme. Incorporá el salteado de atún y verduras, y condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
-
Armar la tarta sin errores
Colocá una tapa de tarta en una fuente previamente aceitada. Volcá el relleno de manera pareja y cubrí con la otra tapa. Cerrá los bordes haciendo un repulgue simple o presionando con tenedor.
-
Cocción justa para un resultado dorado y firme
Llevá a horno precalentado a 180°C durante unos 30 a 35 minutos, o hasta que la superficie esté bien dorada. Si querés, podés pincelar con huevo antes de hornear para un acabado más brillante.
-
Dejar reposar antes de cortar
Una vez lista, esperá al menos 10 minutos antes de cortarla. Esto ayuda a que el relleno se asiente y no se desarme.
Ideas para variar y lucirte con la tarta de atún
La tarta de atún cremosa es una de esas recetas que siempre conviene tener a mano. Es fácil, rica y súper adaptable: la podés servir en un almuerzo familiar, llevar a una juntada o resolver una cena sin estrés.
Si querés variar, podés sumarle choclo, espinaca salteada o incluso un poco de queso rallado para gratinar. También queda espectacular con masa integral o sin tapa arriba, tipo tarta abierta.