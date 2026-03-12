El secreto de los expertos para reemplazar el asado en la parrilla y ahorrar

El mercado de la carne presenta hoy desafíos importantes para el presupuesto familiar, pero un consejo de los especialistas cambia la forma de comprar en las carnicerías de barrio. Los profesionales aseguran que existe una pieza noble que iguala la ternura de los cortes premium, pero mantiene un costo mucho más accesible para la gente.

Este hallazgo permite acceder a un producto de primer nivel sin realizar un gran desembolso de dinero. La clave reside en un corte de carne que rinde igual que las opciones más caras del asado, pero cuesta solo una fracción de su valor original.

Este descubrimiento se ubica en la zona de la cadera de la ternera, una parte del animal que suele pasar desapercibida para la mayoría de los compradores.

El nombre técnico de esta pieza es "la luna de la cadera" y se destaca por ser un trozo redondeado ubicado en una de las secciones más suaves de esa región. Al ser un corte que pocos conocen, mantiene un precio competitivo mientras compite de igual a igual con las opciones más costosas de la res en cuanto a sabor y textura.

Los especialistas recomiendan pedir la pieza entera al carnicero de confianza para garantizar su calidad. Esta pieza tiene un peso que ronda entre el kilo y el kilo y medio, con un espesor de varios dedos de grosor. Una vez que el profesional separa el corte, el procedimiento continúa con el fileteado según la preferencia del cliente, lo que permite obtener bifes de un dedo de grosor o más finos para la cocina diaria.

Técnica de cocción para un resultado profesional

La preparación de esta carne en el hogar es sencilla y no requiere de técnicas complejas para conservar sus propiedades naturales. Al ser una pieza tan noble y tierna, funciona de manera perfecta tanto en la parrilla como en la plancha o en una sartén común. Los expertos indican que un sellado rápido de ambos lados, conocido como "vuelta y vuelta", es suficiente para que la carne conserve todos sus jugos internos.

Esta versatilidad convierte a la luna de la cadera en la opción ideal para el asado del fin de semana o para una comida rápida durante la semana. El resultado en el plato sorprende incluso a los paladares más exigentes porque la textura es extremadamente delicada. Así, los consumidores cuidan su presupuesto sin perder el sabor de una pieza de categoría.

El corte de carne llamado luna de la cadera.

El beneficio adicional para tener un gran descuento

Quienes utilicen herramientas digitales para sus compras diarias obtendrán un ahorro todavía más importante. Los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, acceden a un descuento que permite abaratar considerablemente el costo final del producto. Con el reintegro del 20% en las carnicerías adheridas, el kilo de este corte se consigue con un ahorro cercano a los $2.700.

Esta promoción en carnicerías, granjas y pescaderías es válida de lunes a viernes y ofrece un beneficio con un tope semanal de $5.000 por persona. Para alcanzar este límite de reintegro, el usuario debe realizar compras por un total de $25.000. Es una oportunidad estratégica para planificar el consumo semanal y maximizar el rendimiento del dinero.

Condiciones para asegurar el reintegro con Cuenta DNI

Para aprovechar la promoción de forma efectiva, es necesario pagar con la aplicación oficial mediante el escaneo de un código QR o el uso de la Clave DNI. El sistema requiere utilizar el dinero disponible en la cuenta para validar el descuento.

El beneficio no se aplica a pagos que se realicen mediante transferencias bancarias, envíos de dinero, tarjetas de crédito o tarjetas de débito tradicionales. Además, el descuento solo funciona con el sistema propio de la aplicación y no reconoce códigos QR pertenecientes a otras billeteras digitales del mercado.



