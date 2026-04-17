Empanadas caprese: el truco para que la masa no se humedezca y salgan como las compradas

Las empanadas caprese se consolidan como una alternativa ideal y económica que requiere apenas 35 minutos de preparación total. El plato fusiona la frescura clásica del Mediterráneo con los populares discos de masa característicos del Río de la Plata.

Esta receta permite obtener una docena de unidades doradas utilizando ingredientes básicos de cualquier heladera familiar.

El secreto principal radica en evitar que el líquido del vegetal moje la base durante la permanencia en la asadera. Para ello, los expertos recomiendan un método de escurrido previo que garantiza un resultado impecable en la consistencia final.

Ingredientes necesarios para armar el plato

La confección de esta comida demanda elementos accesibles que se consiguen fácilmente en las despensas de barrio. Constituye una salida rápida para lograr zafar de la rutina culinaria empleando un presupuesto sumamente acotado.

La lista exacta para preparar 12 tapas (sean criollas u hojaldradas) exige:

200 gramos de mozzarella o queso fresco.

2 tomates maduros medianos.Un puñado de hojas de

Un puñado de hojas de albahaca fresca recién cortada.

Para condimentar el relleno, basta con incorporar sal, pimienta negra y una cucharadita de orégano seco. Finalmente, se requiere aceite de oliva para realzar los aromas y 1 huevo entero destinado a pincelar la superficie exterior.

Las empanadas caprese se consolidan como una alternativa ideal y económica que requiere apenas 35 minutos de preparación total.

Paso a paso: armado y horneado perfecto

El proceso inicia lavando y trozando las verduras en cubitos pequeños para lograr una distribución equilibrada del sabor. Inmediatamente después, deben colocarse en un colador plástico o metálico para retirar todo su jugo natural.

Mientras tanto, se corta el queso en porciones del mismo tamaño y se pican finamente las hierbas aromáticas provistas. Luego se mezclan todos los sólidos en un bol profundo junto a los condimentos elegidos y unas gotas de materia grasa.

La mezcla se distribuye agregando una cucharada generosa justo en el centro de cada disco de trigo extendido. El cierre puede realizarse mediante el repulgue tradicional o simplemente sellando los bordes utilizando un tenedor firme.

Las piezas terminadas se ubican sobre una bandeja cubierta con papel manteca, listas para recibir el baño de huevo batido. La cocción lleva exactamente 15 minutos en un horno precalentado a 200 °C hasta alcanzar un tono tostado.