Exquisita receta de tarta Banoffee, un postre bien dulce y sabroso ideal para acompañar el mate o el café
Para esos momentos en los cuales querés comer algo especial, la Banoffee Pie es una opción perfecta gracias a su cremosidad y el equilibrio justo entre banana y dulce de leche.
La Banoffee pie es de esos postres que combinan simpleza y mucho sabor en cada bocado. La mezcla de banana, dulce de leche y crema sobre una base crocante la convierte en una opción irresistible, perfecta para quienes disfrutan de lo dulce sin vueltas.
Ideal para una merienda o un momento especial, esta receta se adapta muy bien a cualquier ocasión. No requiere técnicas complicadas y se puede preparar con ingredientes fáciles de conseguir, logrando un resultado casero que siempre queda bien y acompaña perfecto un mate o un café.
¿Cómo preparar la sabrosa "tarta banoffee" y sorprender a tus invitados?
Originaria de la cocina británica, la Banoffee pie se popularizó por su combinación tan simple como adictiva. Con el tiempo, se fue adaptando a distintos gustos y versiones, incorporando ingredientes locales como el dulce de leche, lo que la hace aún más cercana y perfecta para disfrutar en casa.
Ingredientes:
- 200 gramos de galletitas
- 100 gramos de manteca derretida
- 400 gramos de dulce de leche
- 2 o 3 bananas
- 250 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de azúcar (opcional)
- Chocolate rallado o cacao para decorar
Paso a paso:
-Primero, triturá las galletitas hasta que queden bien finitas y mezclalas con la manteca derretida. Con esa preparación, cubrí la base de un molde presionando bien para que quede firme. Llevá a la heladera unos 20-30 minutos para que tome consistencia.
-Una vez fría, agregá una capa generosa de dulce de leche sobre la base. Cortá las bananas en rodajas y acomodalas arriba, cubriendo toda la superficie.
-Después, batí la crema de leche (podés sumarle azúcar si te gusta más dulce) hasta que esté firme y colocala sobre las bananas, formando una capa pareja.
-Para terminar, decorá con chocolate rallado o un poco de cacao por encima. Llevá a la heladera al menos una hora antes de servir para que esté bien fría y firme.