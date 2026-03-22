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Domingo, 22 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
SABROSA

Exquisita receta de tarta Banoffee, un postre bien dulce y sabroso ideal para acompañar el mate o el café

Para esos momentos en los cuales querés comer algo especial, la Banoffee Pie es una opción perfecta gracias a su cremosidad y el equilibrio justo entre banana y dulce de leche.

CLederer

La Banoffee pie es de esos postres que combinan simpleza y mucho sabor en cada bocado. La mezcla de banana, dulce de leche y crema sobre una base crocante la convierte en una opción irresistible, perfecta para quienes disfrutan de lo dulce sin vueltas.

Ideal para una merienda o un momento especial, esta receta se adapta muy bien a cualquier ocasión. No requiere técnicas complicadas y se puede preparar con ingredientes fáciles de conseguir, logrando un resultado casero que siempre queda bien y acompaña perfecto un mate o un café.

¿Cómo preparar la sabrosa "tarta banoffee" y sorprender a tus invitados?

¿Cómo preparar la sabrosa "tarta banoffee" y sorprender a tus invitados?

¿Cómo preparar la sabrosa "tarta banoffee" y sorprender a tus invitados?

Originaria de la cocina británica, la Banoffee pie se popularizó por su combinación tan simple como adictiva. Con el tiempo, se fue adaptando a distintos gustos y versiones, incorporando ingredientes locales como el dulce de leche, lo que la hace aún más cercana y perfecta para disfrutar en casa.

Ingredientes:

  • 200 gramos de galletitas 
  • 100 gramos de manteca derretida
  • 400 gramos de dulce de leche
  • 2 o 3 bananas
  • 250 ml de crema de leche
  • 2 cucharadas de azúcar (opcional)
  • Chocolate rallado o cacao para decorar


Paso a paso:

-Primero, triturá las galletitas hasta que queden bien finitas y mezclalas con la manteca derretida. Con esa preparación, cubrí la base de un molde presionando bien para que quede firme. Llevá a la heladera unos 20-30 minutos para que tome consistencia.

-Una vez fría, agregá una capa generosa de dulce de leche sobre la base. Cortá las bananas en rodajas y acomodalas arriba, cubriendo toda la superficie.

-Después, batí la crema de leche (podés sumarle azúcar si te gusta más dulce) hasta que esté firme y colocala sobre las bananas, formando una capa pareja.

-Para terminar, decorá con chocolate rallado o un poco de cacao por encima. Llevá a la heladera al menos una hora antes de servir para que esté bien fría y firme.

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