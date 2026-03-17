El budín de chocolate casero y "especial" que se prepara con 6 ingredientes
Si estás buscando una receta rápida, económica y con resultado asegurado, este budín de chocolate es una opción perfecta para un desayuno o merienda especial.
El budín de chocolate es uno de esos clásicos que nunca fallan: húmedo, esponjoso y con ese sabor intenso que levanta cualquier merienda. Lo mejor de esta versión es que se prepara con pocos ingredientes, ideal para cuando querés algo rico pero no tenés ganas de hacer una receta complicada.
Este tipo de budines caseros tiene una fuerte presencia en la cocina familiar argentina, donde las recetas simples y rendidoras pasan de generación en generación. Además, el chocolate siempre suma puntos, sobre todo cuando buscás algo que guste a todos.
Si estás buscando una receta rápida, económica y con resultado asegurado, este budín de chocolate es una opción perfecta. Se hace en un rato, ensucia poco y el resultado es tan bueno que seguro lo vas a repetir.
Ingredientes
- 2 huevos
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de aceite
- 1 taza de leche
- 2 tazas de harina leudante
- 1/2 taza de cacao en polvo (amargo o dulce)
Paso a paso bien explicado para que el budín de chocolate salga "especial"
En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté más clara y ligeramente espumosa. Este paso ayuda a darle aire al budín.
Sumá el aceite en forma de hilo mientras seguís mezclando. Esto va a aportar humedad y una textura suave.
Incorporá la leche y mezclá bien hasta integrar todo. No hace falta batir de más, con que quede homogéneo alcanza.
En otro recipiente, mezclá la harina leudante con el cacao en polvo para evitar grumos y lograr una distribución pareja del chocolate.
Agregá los ingredientes secos a la mezcla líquida en dos o tres tandas, integrando con movimientos suaves. Tratá de no sobrebatir para que el budín no quede duro.
Volcá la preparación en un molde previamente aceitado y enharinado.
Llevá a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 35 a 45 minutos. Para saber si está listo, insertá un palito o cuchillo en el centro: si sale seco, ya está.
Dejá entibiar antes de desmoldar para evitar que se rompa.
Este budín de chocolate con pocos ingredientes es ideal para resolver una merienda casera sin vueltas. Es rico, rendidor y siempre queda bien, incluso si no tenés mucha experiencia en la cocina.
Si querés darle un toque distinto, podés agregar chips de chocolate, nueces o un chorrito de esencia de vainilla. También queda espectacular si lo cubrís con un glasé simple o un baño de chocolate.