Flan casero con agujeritos: la receta fácil y práctica que te hará sentir en un bodegón

El secreto del flan con agujeritos no está en los ingredientes sino en la técnica: un batido enérgico de los huevos con el azúcar y una cocción a baño maría sin tapar el molde. Esas dos claves generan las pequeñas burbujas internas que le dan la textura esponjosa típica de los bodegones.

La receta usa ingredientes que casi siempre hay en casa y no requiere experiencia previa. Rinde para varias porciones y aguanta hasta tres días en la heladera.

El flan casero con agujeritos que la rompe en simples pasos.

Ingredientes para el flan

1 litro de leche

250 cc de crema de leche

6 huevos

200 g de azúcar





Para el caramelo

200 g de azúcar

3 cucharadas de agua

1 cucharada de esencia de vainilla

Paso a paso: cómo preparar el flan con agujeritos

Empezar por el caramelo: en una olla pequeña a fuego medio, colocar el azúcar y el agua hasta obtener un líquido dorado. Cubrir la base y las paredes de la flanera y reservar.

En un bowl aparte, batir los huevos con el azúcar de forma enérgica hasta que la mezcla quede bien espumosa y aumente su volumen. Este paso es el que incorpora el aire necesario para los agujeritos.

Agregar la leche, la crema y la esencia de vainilla. Mezclar suavemente hasta integrar. Volcar la preparación en la flanera caramelizada.

Llevar al horno a baño María -sobre una fuente con agua caliente- a 160°C durante una hora aproximadamente. No cubrir el molde con papel aluminio: eso es lo que permite que se formen las burbujas de vapor en el interior.

Cuánto tiempo llevar al frío y cómo desmoldar

Al salir del horno, llevar la flanera a la heladera durante al menos cuatro horas. Para desmoldar, pasar un cuchillo por los bordes y dar vuelta sobre un plato con borde para contener el caramelo líquido.