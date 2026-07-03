La receta de palmeritas con tapa de tarta para preparar en pocos minutos

Cuando se trata de opciones dulces para la merienda, las recetas rápidas y accesibles son clave. En este caso, las palmeritas caseras son prácticas, requieren pocos ingredientes y no necesitan mucho tiempo de cocción.

Este clásico de la pastelería, conocido por su textura crocante y su sabor delicadamente dulce, puede elaborarse fácilmente en casa utilizando masa hojaldrada ya lista. De esta manera, se evita el proceso más complejo de preparación de la masa.

Ingredientes y paso a paso para hacer palmeritas caseras

Para preparar estas palmeritas solo se necesitan unos pocos ingredientes básicos:

1 masa hojaldrada

60 gramos de azúcar

30 gramos de manteca

Opcional: canela





Las palmeritas son un clásico de la panadería que se puede recrear facilmente en casa. Esta receta lleva tapa para masa hojaldrada, lo cual simplifica mucho más el proceso.

El procedimiento es sencillo y rápido. Primero, se debe precalentar el horno a 200 grados y preparar una placa para horno, ya sea con papel manteca o enmantecada para evitar que la preparación se pegue. En paralelo, se realiza una mezcla con el azúcar y la manteca hasta lograr una consistencia homogénea. En caso de desear un sabor diferente, se puede incorporar una pizca de canela a esta preparación. Luego, se estira la masa hojaldrada y se unta con la mezcla previamente realizada, distribuyéndola de manera uniforme. Una vez lista, se enrolla desde ambos extremos hacia el centro, formando la clásica figura de las palmeritas. Finalmente, se cortan en pequeñas porciones, se colocan en la placa y se llevan al horno durante aproximadamente cinco minutos, o hasta que estén doradas y crocantes.

Algunos consejos para la receta