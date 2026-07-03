IDEAL PARA EL MATE
La receta de palmeritas con tapa de tarta para preparar en pocos minutos
Si buscás una receta simple, económica y rápida, las palmeritas son una opción ideal que se preparan en menos de 15 minutos.
Cuando se trata de opciones dulces para la merienda, las recetas rápidas y accesibles son clave. En este caso, las palmeritas caseras son prácticas, requieren pocos ingredientes y no necesitan mucho tiempo de cocción.
Este clásico de la pastelería, conocido por su textura crocante y su sabor delicadamente dulce, puede elaborarse fácilmente en casa utilizando masa hojaldrada ya lista. De esta manera, se evita el proceso más complejo de preparación de la masa.
Ingredientes y paso a paso para hacer palmeritas caseras
Para preparar estas palmeritas solo se necesitan unos pocos ingredientes básicos:
- 1 masa hojaldrada
- 60 gramos de azúcar
- 30 gramos de manteca
- Opcional: canela
- El procedimiento es sencillo y rápido. Primero, se debe precalentar el horno a 200 grados y preparar una placa para horno, ya sea con papel manteca o enmantecada para evitar que la preparación se pegue.
- En paralelo, se realiza una mezcla con el azúcar y la manteca hasta lograr una consistencia homogénea. En caso de desear un sabor diferente, se puede incorporar una pizca de canela a esta preparación.
- Luego, se estira la masa hojaldrada y se unta con la mezcla previamente realizada, distribuyéndola de manera uniforme. Una vez lista, se enrolla desde ambos extremos hacia el centro, formando la clásica figura de las palmeritas.
- Finalmente, se cortan en pequeñas porciones, se colocan en la placa y se llevan al horno durante aproximadamente cinco minutos, o hasta que estén doradas y crocantes.
Algunos consejos para la receta
- Controlar la cocción: al tratarse de una receta rápida, es importante vigilar el horno para evitar que se quemen.
- Espolvorear azúcar extra: antes de hornear, se puede agregar un poco más de azúcar por encima para lograr un acabado más caramelizado.
- Dar espacio entre piezas: al colocarlas en la placa, es recomendable dejar separación entre cada una para que puedan expandirse correctamente.
- Probar variantes: además de la canela, se pueden sumar otros ingredientes como ralladura de limón o naranja para aportar frescura.