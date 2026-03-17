La receta definitiva para hacer el "Pain au chocolat" y que salga igual al de las panaderías francesas

El Pain au chocolat es uno de los clásicos más reconocidos de la pastelería francesa, famoso por su masa hojaldrada y su relleno de chocolate. Aunque suele parecer una receta difícil de replicar fuera de una panadería, lo cierto es que con paciencia y algunos secretos clave se puede lograr un resultado muy parecido en casa.

La clave está en respetar los tiempos de reposo, trabajar bien la masa y cuidar cada detalle del laminado para conseguir ese efecto liviano y crocante. Con los ingredientes adecuados y un buen paso a paso, es posible disfrutar de esta delicia recién hecha, con ese sabor y textura que recuerdan a una auténtica patisserie.

Receta del "Pain au chocolat" para sorprender a tus seres queridos a la hora del mate

Receta del "Pain au chocolat" para sorprender a tus seres queridos a la hora del mate

Ingredientes:

500 g de harina 0000

10 g de sal

50 g de azúcar

10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)

250 ml de leche fría

250 g de manteca fría (para el laminado)

1 huevo (para pincelar)

100 g de chocolate en barra

Paso a paso:

En un bowl mezclar la harina, la sal y el azúcar. Agregar la levadura y la leche fría. Integrar hasta formar una masa y amasar unos minutos hasta que quede suave. Tapar y llevar a la heladera por al menos 1 hora. Estirar la masa en forma rectangular. Aparte, colocar la manteca fría entre dos papeles y aplastarla hasta formar un rectángulo. Colocarla en el centro de la masa y cerrar como si fuera un sobre. Estirar con palo de amasar y hacer el primer pliegue (doblar en tres). Llevar a la heladera 30 minutos. Repetir este proceso de estirar y plegar al menos 3 veces, siempre respetando el frío. Estirar una vez más y cortar rectángulos. Colocar dos bastones de chocolate en un extremo y enrollar formando los clásicos rollitos. Disponer en una placa, dejar leudar hasta que dupliquen su tamaño y pincelar con huevo. Llevar a un horno precalentado a 180°C durante 15-20 minutos, hasta que estén dorados y bien hojaldrados.

Secretos clave para que salga impecable