Receta de bolitas de queso: cómo hacer este snack delicioso y crocante para la picada

Las reuniones con familiares o amigos siempre tienen un protagonista indiscutido: la picada. Por eso, muchas personas buscan sumar recetas simples, económicas y originales que complementen los clásicos ingredientes y sorprendan a los invitados.

Dentro de las opciones menos conocidas, las bolitas de queso se destacan por su exterior crocante y un interior suave, pero lleno de sabor.

Además de prepararse con ingredientes fáciles de conseguir, son ideales para servir recién hechas junto a salsas, fiambres o una tabla de aperitivos.

Elegir buenos quesos y controlar la cocción permitirá obtener un exterior bien crocante y un centro irresistiblemente fundido.

Ingredientes para las bolitas de queso





250 gramos de queso mozzarella rallado.

100 gramos de queso parmesano rallado.

1 huevo.

3 cucharadas de harina.

2 cucharadas de fécula de maíz.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Pimienta negra a gusto.

Orégano o perejil picado (opcional).

Pan rallado o panko para rebozar.

Aceite para freír.





Con pocos productos y fáciles de conseguir, esta preparación ofrece un resultado ideal para cualquier reunión.

Paso a paso





En un bol mezclar la mozzarella, el parmesano, la harina, la fécula de maíz, el polvo para hornear y la pimienta.

Incorporar el huevo y mezclar hasta obtener una preparación uniforme y moldeable. Si queda muy blanda, agregar una cucharada extra de harina.

Llevar la mezcla a la heladera durante 20 a 30 minutos para que tome consistencia.

Con las manos apenas humedecidas formar pequeñas bolitas del tamaño de una nuez.

Pasarlas por pan rallado o panko para lograr un rebozado más crocante.

Calentar abundante aceite a unos 170 grados y freír en tandas durante dos o tres minutos, hasta que estén bien doradas.

Retirar con una espumadera y colocar sobre papel absorbente.

Servir inmediatamente para disfrutar del queso fundido.

El secreto está en respetar el tiempo de frío y freír las bolitas con el aceite a la temperatura adecuada.

Consejos del chef





Utilizar mozzarella de buena calidad para lograr un mejor efecto al fundirse.

El panko brinda una textura mucho más crocante que el pan rallado tradicional.

No freír demasiadas unidades juntas para evitar que baje la temperatura del aceite.

Si se prefieren más livianas, pueden cocinarse en horno precalentado a 200 grados durante 15 a 20 minutos o en freidora de aire.

Agregar ajo en polvo, pimentón ahumado o ají molido permite darles un sabor diferente.

Se pueden preparar con anticipación y conservar congeladas; solo habrá que cocinarlas directamente sin descongelar.