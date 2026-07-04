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Sábado, 4 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
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Receta de bolitas de queso: cómo hacer este snack delicioso y crocante para la picada

Con una preparación sencilla, pocos ingredientes y un interior irresistible, esta receta se convirtió en una de las favoritas para compartir en cumpleaños o reuniones con amigos.

MBurczynsky
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Las reuniones con familiares o amigos siempre tienen un protagonista indiscutido: la picada. Por eso, muchas personas buscan sumar recetas simples, económicas y originales que complementen los clásicos ingredientes y sorprendan a los invitados.

Dentro de las opciones menos conocidas, las bolitas de queso se destacan por su exterior crocante y un interior suave, pero lleno de sabor.

Además de prepararse con ingredientes fáciles de conseguir, son ideales para servir recién hechas junto a salsas, fiambres o una tabla de aperitivos.

&nbsp;Elegir buenos quesos y controlar la cocción permitirá obtener un exterior bien crocante y un centro irresistiblemente fundido.
 Elegir buenos quesos y controlar la cocción permitirá obtener un exterior bien crocante y un centro irresistiblemente fundido.

Ingredientes para las bolitas de queso

  • 250 gramos de queso mozzarella rallado.
  • 100 gramos de queso parmesano rallado.
  • 1 huevo.
  • 3 cucharadas de harina.
  • 2 cucharadas de fécula de maíz.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • Pimienta negra a gusto.
  • Orégano o perejil picado (opcional).
  • Pan rallado o panko para rebozar.
  • Aceite para freír.

    • &nbsp;Con pocos productos y fáciles de conseguir, esta preparación ofrece un resultado ideal para cualquier reunión.
     Con pocos productos y fáciles de conseguir, esta preparación ofrece un resultado ideal para cualquier reunión.

    Paso a paso

  • En un bol mezclar la mozzarella, el parmesano, la harina, la fécula de maíz, el polvo para hornear y la pimienta.
  • Incorporar el huevo y mezclar hasta obtener una preparación uniforme y moldeable. Si queda muy blanda, agregar una cucharada extra de harina.
  • Llevar la mezcla a la heladera durante 20 a 30 minutos para que tome consistencia.
  • Con las manos apenas humedecidas formar pequeñas bolitas del tamaño de una nuez.
  • Pasarlas por pan rallado o panko para lograr un rebozado más crocante.
  • Calentar abundante aceite a unos 170 grados y freír en tandas durante dos o tres minutos, hasta que estén bien doradas.
  • Retirar con una espumadera y colocar sobre papel absorbente.
  • Servir inmediatamente para disfrutar del queso fundido.

    • &nbsp;El secreto está en respetar el tiempo de frío y freír las bolitas con el aceite a la temperatura adecuada.
     El secreto está en respetar el tiempo de frío y freír las bolitas con el aceite a la temperatura adecuada.

    Consejos del chef

  • Utilizar mozzarella de buena calidad para lograr un mejor efecto al fundirse.
  • El panko brinda una textura mucho más crocante que el pan rallado tradicional.
  • No freír demasiadas unidades juntas para evitar que baje la temperatura del aceite.
  • Si se prefieren más livianas, pueden cocinarse en horno precalentado a 200 grados durante 15 a 20 minutos o en freidora de aire.
  • Agregar ajo en polvo, pimentón ahumado o ají molido permite darles un sabor diferente.
  • Se pueden preparar con anticipación y conservar congeladas; solo habrá que cocinarlas directamente sin descongelar.
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