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Lunes, 20 de abril de 2026

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Receta de flan casero: ¿Cómo hacer una versión económica y cremosa con 4 ingredientes?

La popularidad del clásico flan casero no es casual: es barato, fácil de hacer y no requiere ingredientes raros.

El flan casero es uno de esos postres que nunca fallan: simple, económico y con ese sabor que remite directo a la cocina de casa. Muy presente en la tradición familiar argentina, es ideal para cuando querés algo dulce sin complicarte ni vaciar el bolsillo.

De origen europeo -más precisamente ligado a la cocina francesa y española-, el flan se popularizó en toda Latinoamérica por su versatilidad y bajo costo. Con pocos ingredientes básicos como huevos, leche y azúcar, podés lograr un postre suave, cremoso y súper rendidor.

En esta receta vamos a ver cómo hacer un flan casero económico, con textura perfecta y ese caramelo dorado irresistible, usando técnicas simples que aseguran un buen resultado incluso si es tu primera vez.

El origen del flan y por qué sigue siendo uno de los postres más elegidos en todo el mundo

El flan tiene raíces en la antigua Roma, donde ya se preparaban mezclas de huevos y leche cocidas. Con el tiempo, la receta evolucionó en Europa, especialmente en España, donde se incorporó el caramelo. Desde ahí llegó a América, convirtiéndose en un clásico infaltable en países como Argentina.

Su popularidad no es casual: es barato, fácil de hacer y no requiere ingredientes raros. Además, se adapta a mil versiones, desde el clásico de vainilla hasta variantes con coco, dulce de leche o café.

Ingredientes básicos para un flan económico que rinde varias porciones


  • 4 huevos

  • 500 ml de leche (puede ser entera o la que tengas) 

  • 100 g de azúcar (para la mezcla)

  • 100 g de azúcar (para el caramelo)

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional, pero suma mucho)

El flan es fácil, rendidor y tiene ese sabor casero que nunca pasa de moda.
El flan es fácil, rendidor y tiene ese sabor casero que nunca pasa de moda.

Paso a paso para lograr un flan casero suave, sin burbujas y con caramelo perfecto

  1. Preparar el caramelo con paciencia:
    En una sartén o directamente en el molde, colocá los 100 g de azúcar y llevá a fuego medio. No revuelvas con cuchara; mové apenas el recipiente para que se derrita parejo. Cuando tenga un color dorado ámbar, retiralo del fuego y cubrí la base del molde rápidamente (cuidado que quema muchísimo).
  2. Mezclar los ingredientes sin incorporar aire:
    En un bowl, batí ligeramente los huevos con el azúcar. No hace falta batir fuerte: la idea es integrar sin generar espuma. Sumá la leche y la vainilla, mezclando suave.
  3. Colar la mezcla (truco clave):
    Pasá la preparación por un colador antes de volcarla en el molde. Esto ayuda a eliminar burbujas y lograr una textura más lisa.
  4. Cocinar a baño María para una textura cremosa:
    Colocá el molde dentro de una fuente más grande con agua caliente (baño María). Llevá a horno precalentado a 160-170 °C durante 50 a 60 minutos. El agua no debe hervir fuerte: si burbujea demasiado, bajá la temperatura.
  5. Comprobar la cocción sin pasarte:
    El flan está listo cuando al moverlo tiembla levemente en el centro, tipo gelatina firme. También podés pinchar con un cuchillo: debe salir limpio.
  6. Enfriar correctamente para desmoldar sin problemas:
    Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera mínimo 3 horas (idealmente de un día para otro). Para desmoldar, pasá un cuchillo por los bordes y volcá sobre un plato.


El flan casero se adapta a mil versiones, desde el clásico de vainilla hasta variantes con coco, dulce de leche o café.
El flan casero se adapta a mil versiones, desde el clásico de vainilla hasta variantes con coco, dulce de leche o café.

Consejos prácticos y variantes para adaptar el flan a tu gusto y a lo que tengas en casa

El flan casero económico es la prueba de que no hace falta gastar mucho para comer rico. Con técnica y paciencia, podés lograr un postre digno de cualquier mesa familiar.

Si querés variar, podés reemplazar parte de la leche por leche en polvo reconstituida (más económico todavía), sumar coco rallado, o incluso agregar un chorrito de café para un sabor distinto. Otra opción bien argentina: servirlo con dulce de leche o crema, que lo lleva a otro nivel.

Un último tip: si buscás una versión más liviana, podés usar menos azúcar o leche descremada, aunque la textura cambia un poco.


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