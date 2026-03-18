Receta de flan de zanahoria: ¿Cómo preparar estos deliciosos bocadillos y sumar verduras de forma creativa?

El flan es uno de esos clásicos que siempre tienen lugar en la mesa, pero no todo tiene que ser dulce. En su versión salada, se transforma en una opción práctica y casera, ideal para resolver comidas livianas sin perder ese toque reconfortante que lo caracteriza.

En este caso, la zanahoria se vuelve protagonista y aporta sabor, color y textura a una receta simple pero muy rendidora. El resultado es un flan suave, húmedo y versátil, perfecto para acompañar carnes o para servir como plato principal con una ensalada.

¿Cómo preparar un exquisito flan de zanahorias?

¿Cómo preparar un exquisito flan de zanahorias?

Lo bueno de esta receta es que no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir, y aun así logra un resultado rico y diferente. Es ideal para sumar verduras de una manera más atractiva y darle un giro a las preparaciones de todos los días.

Ingredientes:

3 zanahorias grandes

2 huevos

100 ml de crema de leche

50 g de queso rallado

1 cucharada de manteca

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Paso a paso:

-Comenzá pelando las zanahorias y cortándolas en rodajas. Cocinalas en agua hirviendo hasta que estén bien blandas y después escurrilas.

-Una vez listas, procesalas o aplastalas hasta lograr una textura suave y sin grumos. Sumá la manteca y mezclá hasta que se integre bien.

Agregá los huevos, la crema de leche, el queso rallado y los condimentos. Revolvé todo hasta obtener una preparación homogénea.

-Distribuí la mezcla en moldes individuales previamente enmantecados.

Colocalos dentro de una fuente con agua caliente y llevá a horno precalentado a 180 °C. Cociná durante 30 a 40 minutos, hasta que los flanes estén firmes y bien cocidos.