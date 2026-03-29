Receta de Millionaires Shortbread: bocaditos escoceses de caramelo y chocolate perfectos para el mate

Los millionaire's shortbread son unos bocaditos dulces de origen escocés que se destacan por su combinación de texturas y su sabor intenso, ideales para cortar en porciones y compartir.

La receta es muy fácil de preparar, no requieren demasiada técnica y resultan perfectos para acompañar una merienda, el café o el mate, sumando un toque goloso sin complicarse demasiado en la cocina.

Cómo preparar los millionaire´s shortbread, ideales para los más golosos





Cómo preparar los millionaire´s shortbread, ideales para los más golosos

Ingredientes

200 gramos de harina

100 gramos de manteca

80 gramos de azúcar

1 pizca de sal





Para el relleno:

1 lata de leche condensada (400 gramos aprox.)

50 gramos de manteca





Para la cobertura:

200 gramos de chocolate semiamargo





Paso a paso