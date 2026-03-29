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Receta de Millionaires Shortbread: bocaditos escoceses de caramelo y chocolate perfectos para el mate
Una combinación irresistible de base crocante, caramelo suave y una capa de chocolate que los convierte en el acompañamiento ideal para cualquier hora del día.
Los millionaire's shortbread son unos bocaditos dulces de origen escocés que se destacan por su combinación de texturas y su sabor intenso, ideales para cortar en porciones y compartir.
La receta es muy fácil de preparar, no requieren demasiada técnica y resultan perfectos para acompañar una merienda, el café o el mate, sumando un toque goloso sin complicarse demasiado en la cocina.
Cómo preparar los millionaire´s shortbread, ideales para los más golosos
Ingredientes
- 200 gramos de harina
- 100 gramos de manteca
- 80 gramos de azúcar
- 1 pizca de sal
Para el relleno:
- 1 lata de leche condensada (400 gramos aprox.)
- 50 gramos de manteca
Para la cobertura:
- 200 gramos de chocolate semiamargo
Paso a paso
- En un bowl, mezclá la harina, el azúcar y la pizca de sal. Sumá la manteca fría en cubitos y desarmá con las manos hasta lograr una textura arenosa. Integrá todo hasta formar una masa.
- Colocá la masa en un molde cuadrado o rectangular, presionando bien para que quede pareja. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que esté apenas dorada. Dejá enfriar.
- Para el relleno, colocá la leche condensada y la manteca en una olla a fuego bajo. Cociná revolviendo constantemente hasta que espese y tome color tipo caramelo. Esto puede llevar unos 10 a 15 minutos.
- Volcá el relleno sobre la base ya fría y distribuí de manera uniforme. Dejá enfriar completamente para que tome consistencia.
- Derretí el chocolate a baño maría o en microondas y cubrí toda la superficie.
- Llevá a la heladera hasta que el chocolate esté firme. Luego cortá en cuadrados o rectángulos y serví.