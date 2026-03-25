Receta de Brigadeiros, las trufas brasileñas con 3 ingredientes y sin horno

Los brigadeiros son unas trufas dulces típicas de Brasil, hechas a base de leche condensada, cacao y manteca, que se cocinan hasta lograr una textura cremosa y luego se moldean en bolitas.

Son una receta clásica en cumpleaños y celebraciones, y se destacan por ser fáciles de preparar y súper tentadores. Ideales para acompañar el café, sumar como postre o tener algo dulce a mano para compartir.

Receta de brigadeiros, los bocadillos brasileros que conquistan paladares

Receta de brigadeiros, los bocadillos brasileros que conquistan paladares

Ingredientes:

1 lata de leche condensada (400 g aprox.)

2 cucharadas de cacao en polvo

1 cucharada de manteca

Granas de chocolate (para decorar)





Paso a paso:

-En una olla o sartén antiadherente, colocá la leche condensada, el cacao y la manteca. Mezclá bien antes de llevar al fuego para que no queden grumos. Cociná a fuego bajo, revolviendo constantemente con cuchara de madera o espátula para que no se pegue ni se queme.

-A medida que pasan los minutos, la mezcla va a empezar a espesar. Tenés que seguir revolviendo hasta que tome una consistencia más densa y se despegue del fondo de la olla (esto suele tardar entre 10 y 15 minutos). Ese es el punto clave para que después puedas formar las bolitas.

-Retirá del fuego y dejá enfriar la preparación en un plato o fuente. Una vez fría, untate las manos con un poco de manteca o aceite, agarrá pequeñas porciones y formá bolitas.

-Por último, pasalas por las granas de chocolate hasta cubrirlas bien y colocalas en pirotines si querés darles una mejor presentación. Ya están listas para servir y disfrutar.