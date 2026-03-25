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Miércoles, 25 de marzo de 2026

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DELICIOSOS

Receta de Brigadeiros, las trufas brasileñas con 3 ingredientes y sin horno

Son dulces simples y rendidores que se preparan en pocos pasos, ideales para comer algo rico en el postre o acompañar el café a la tarde.

CLederer

Los brigadeiros son unas trufas dulces típicas de Brasil, hechas a base de leche condensada, cacao y manteca, que se cocinan hasta lograr una textura cremosa y luego se moldean en bolitas. 

Son una receta clásica en cumpleaños y celebraciones, y se destacan por ser fáciles de preparar y súper tentadores. Ideales para acompañar el café, sumar como postre o tener algo dulce a mano para compartir.

Receta de brigadeiros, los bocadillos brasileros que conquistan paladares

Receta de brigadeiros, los bocadillos brasileros que conquistan paladares

Receta de brigadeiros, los bocadillos brasileros que conquistan paladares

Ingredientes:

  • 1 lata de leche condensada (400 g aprox.)
  • 2 cucharadas de cacao en polvo
  • 1 cucharada de manteca
  • Granas de chocolate (para decorar)


Paso a paso:
-En una olla o sartén antiadherente, colocá la leche condensada, el cacao y la manteca. Mezclá bien antes de llevar al fuego para que no queden grumos. Cociná a fuego bajo, revolviendo constantemente con cuchara de madera o espátula para que no se pegue ni se queme.

-A medida que pasan los minutos, la mezcla va a empezar a espesar. Tenés que seguir revolviendo hasta que tome una consistencia más densa y se despegue del fondo de la olla (esto suele tardar entre 10 y 15 minutos). Ese es el punto clave para que después puedas formar las bolitas.

-Retirá del fuego y dejá enfriar la preparación en un plato o fuente. Una vez fría, untate las manos con un poco de manteca o aceite, agarrá pequeñas porciones y formá bolitas.

-Por último, pasalas por las granas de chocolate hasta cubrirlas bien y colocalas en pirotines si querés darles una mejor presentación. Ya están listas para servir y disfrutar.

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