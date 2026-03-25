Receta de Brigadeiros, las trufas brasileñas con 3 ingredientes y sin horno
Son dulces simples y rendidores que se preparan en pocos pasos, ideales para comer algo rico en el postre o acompañar el café a la tarde.
Los brigadeiros son unas trufas dulces típicas de Brasil, hechas a base de leche condensada, cacao y manteca, que se cocinan hasta lograr una textura cremosa y luego se moldean en bolitas.
Son una receta clásica en cumpleaños y celebraciones, y se destacan por ser fáciles de preparar y súper tentadores. Ideales para acompañar el café, sumar como postre o tener algo dulce a mano para compartir.
Receta de brigadeiros, los bocadillos brasileros que conquistan paladares
Ingredientes:
- 1 lata de leche condensada (400 g aprox.)
- 2 cucharadas de cacao en polvo
- 1 cucharada de manteca
- Granas de chocolate (para decorar)
Paso a paso:
-En una olla o sartén antiadherente, colocá la leche condensada, el cacao y la manteca. Mezclá bien antes de llevar al fuego para que no queden grumos. Cociná a fuego bajo, revolviendo constantemente con cuchara de madera o espátula para que no se pegue ni se queme.
-A medida que pasan los minutos, la mezcla va a empezar a espesar. Tenés que seguir revolviendo hasta que tome una consistencia más densa y se despegue del fondo de la olla (esto suele tardar entre 10 y 15 minutos). Ese es el punto clave para que después puedas formar las bolitas.
-Retirá del fuego y dejá enfriar la preparación en un plato o fuente. Una vez fría, untate las manos con un poco de manteca o aceite, agarrá pequeñas porciones y formá bolitas.
-Por último, pasalas por las granas de chocolate hasta cubrirlas bien y colocalas en pirotines si querés darles una mejor presentación. Ya están listas para servir y disfrutar.