Receta de sopa paraguaya casera: ¿Cómo hacer una versión húmeda, sabrosa y con un dorado irresistible?

La sopa paraguaya es una de esas recetas que rompen esquemas: no es líquida, pero se llama sopa. Este clásico de la cocina de Paraguay es en realidad una especie de torta salada a base de harina de maíz, queso y cebolla, con una textura única que combina lo esponjoso con lo húmedo.

Su origen está profundamente ligado a la cultura guaraní y a la historia colonial, donde los ingredientes simples y accesibles dieron lugar a platos llenos de identidad. Hoy, la sopa paraguaya es protagonista en reuniones familiares, asados y celebraciones, especialmente en el nordeste argentino.

Si estás buscando una receta fácil, rendidora y que siempre queda bien, esta sopa paraguaya casera es una apuesta segura. Ideal para acompañar carnes o para comer sola, te va a ganar desde el primer bocado.

El origen de la sopa paraguaya

Cuenta la historia que esta preparación nació durante el gobierno de Carlos Antonio López, en Paraguay. Un error en la cocina -al agregar más harina de maíz de la cuenta a una sopa- dio lugar a esta versión sólida que terminó convirtiéndose en emblema nacional.

Más allá de la anécdota, la sopa paraguaya refleja la fusión entre ingredientes indígenas, como el maíz, y productos introducidos por los españoles, como el queso y la leche. El resultado es una receta simple pero con muchísimo carácter.

Cómo hacer sopa paraguaya casera y sorprender a todos con un clásico infalible.

Ingredientes para lograr una sopa paraguaya bien equilibrada en sabor y textura

Para una fuente mediana (6 a 8 porciones), vas a necesitar:

2 tazas de harina de maíz (no polenta instantánea)

3 cebollas grandes

4 huevos

200 g de queso fresco o tipo cremoso

1 taza de leche

½ taza de aceite o grasa (puede ser mitad y mitad)

Sal a gusto

Paso a paso para que la sopa paraguaya te salga húmeda por dentro y dorada por fuera





Rehogá las cebollas con paciencia

Cortá las cebollas en pluma o cubitos y rehógalas en una sartén con el aceite o grasa a fuego medio. La idea es que queden bien transparentes y suaves, sin dorarse demasiado. Este paso es clave para el sabor final. Batí los huevos hasta que espumen un poco

En un bowl grande, batí los huevos con una pizca de sal hasta que estén bien integrados. No hace falta llegar a punto letra, pero sí que estén aireados. Incorporá la leche y la cebolla tibia

Sumá la leche y las cebollas rehogadas (dejá que bajen un poco la temperatura antes). Mezclá bien para que todo se integre. Agregá la harina de maíz de a poco

Este es un punto importante: incorporá la harina de maíz en forma gradual, mezclando constantemente para evitar grumos. La mezcla debe quedar espesa pero húmeda, tipo masa fluida. Sumá el queso en cubos o desmenuzado

El queso es protagonista. Podés cortarlo en cubitos o desmenuzarlo con la mano. Integralo bien para que quede distribuido en toda la preparación. Llevá a una fuente enmantecada o aceitada

Verté la mezcla en una fuente previamente engrasada. No la llenes hasta el borde: dejá un margen para que crezca un poco. Horneá hasta lograr ese dorado tentador

Cociná en horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 40 a 50 minutos. Tiene que quedar dorada arriba y firme al tacto, pero húmeda en el interior. Dejá reposar unos minutos antes de cortar

Al sacarla del horno, esperá 10 a 15 minutos antes de servir. Esto ayuda a que tome mejor consistencia y no se desarme.

Receta de una sopa paraguaya bien húmeda, sabrosa y con dorado irresistible.

Cierre práctico con consejos para lucirte

La sopa paraguaya es de esas recetas que no fallan: simple, rica y rendidora. Perfecta para acompañar un asado, una picada o incluso como plato principal con una ensalada fresca.

Si querés darle tu toque, podés agregarle chorizo colorado, panceta o incluso un poco de queso más intenso para reforzar el sabor. También hay versiones con choclo fresco que quedan espectaculares y más jugosas.