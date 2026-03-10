Risotto de calabaza y gorgonzola: El secreto de la cremosidad italiana que conquista las mesas argentinas

La cocina hogareña vive una transformación hacia los sabores sofisticados pero simples de ejecutar. El interés por las texturas cremosas y los contrastes de sabor domina las tendencias de los que prefieren el confort del hogar.

Una de las preparaciones más destacadas del momento combina la suavidad de un vegetal de estación con la potencia de un queso con mucha personalidad. El resultado es un plato que luce complejo, pero que solo requiere de atención y paciencia frente a la hornalla para lograr que el grano quede tierno y cremoso.

El contraste de sabores como eje central de la receta

La combinación funciona gracias al dulzor natural de la calabaza y el sabor intenso que aporta el queso azul. Este maridaje genera una sorpresa constante en el paladar y convierte a un plato tradicional en una experiencia gastronómica superior.

La presencia de champiñones suma una capa extra de sabor que complementa la suavidad de los demás ingredientes. El éxito de la receta depende de la calidad de los componentes y de respetar los tiempos de absorción del líquido para que el arroz mantenga su punto justo.

La técnica para una textura profesional

El proceso exige un movimiento constante mientras se añade el caldo de forma gradual. Esta acción libera el almidón del grano y garantiza esa cobertura cremosa exterior tan buscada en la cocina internacional. El grano debe quedar "al dente", es decir, tierno pero con una leve resistencia en su centro.

El uso de variedades específicas como el arroz arborio o carnaroli facilita este resultado, aunque otras opciones de grano redondo o bomba también funcionan para esta preparación en caso de no conseguir los anteriores. La propia calabaza indicará el final de la cocción cuando comience a deshacerse y a teñir el resto de los elementos.

Ingredientes necesarios para cuatro personas

250 gramos de arroz arborio.

100 gramos de calabaza.

8 champiñones.

50 gramos de queso gorgonzola o cualquier otro queso azul.

500 mililitros de caldo de verduras aproximadamente.

50 mililitros de vermut blanco.

Media cebolleta.

Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto.

Guía para una preparación perfecta

Pelar la calabaza y picar el vegetal en pequeños trozos de medio centímetro aproximadamente. Partir la cebolleta de forma muy fina y trocear los champiñones en partes pequeñas. Colocar cuatro cucharadas de aceite de oliva en una cacerola y rehogar todos los vegetales hasta que reducen casi a la mitad de su tamaño. Calentar el caldo de verduras en un recipiente aparte para que mantenga la temperatura durante todo el proceso. Añadir el arroz a la cacerola de las verduras y remover a fuego vivo hasta que cambia de color blanco a un tono nácar. Bajar el fuego a la mitad e incorporar el chorreón de vermut blanco hasta que el alcohol se evapore por completo. Empezar a añadir el caldo de verduras por cacillos mientras se remueve con la cuchara. Esperar a que el arroz absorba el líquido por completo antes de añadir el siguiente cacillo. Repetir esta operación hasta que el grano esté tierno, pero todavía un poco al dente. Apagar el fuego en el momento en que la calabaza comienza a deshacerse y a teñir el arroz. Incorporar el trozo de queso gorgonzola y remover con energía hasta que el queso se funda y se mezcle con todos los ingredientes.

Recomendaciones finales para que salga perfecto

Este plato se consume recién hecho porque el paso del tiempo genera que el arroz pierda su punto óptimo de cocción. El recalentado altera las propiedades de la preparación y produce un resultado pastoso que desluce el esfuerzo inicial. Una opción ideal para completar el menú consiste en acompañar la preparación con una merluza cocinada de forma sencilla en el microondas.