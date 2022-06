Todos los días, nos encontramos con inéditas situaciones en TikTok. Algunas de ellas, quizás, más esperadas que otras, pero lo cierto es que los usuarios de la red social del momento no dejan de sorprendernos.

En cuestión de minutos, aquellos insólitos videos logran convertirse en virales, y miles de internautas alrededor del país se encargan de difundirlo por todos lados. A raíz de todo lo que ya hemos visto, cada vez es más difícil sorprendernos.

Sin embargo, para el hombre que se colgó de un colectivo fue una tarea fácil, ya que, probablemente, sin que él mismo lo sepa, el video alcanzó miles de vistas en cuestión de horas. Al ver al "hombre araña" en primera persona, un joven no tuvo mejor idea que filmarlo, para luego compartirlo en las redes sociales.

Al subirlo a su cuenta de TikTok, el usuario conocida como "@elninoluco" utilizó varios hashtags de Spider-Man, haciendo referencia a la icónica película, e incluso, musicalizó dicho clip con la música característica del personaje ficticio.

Asimismo, el joven también le puso humor a la situación, escribiendo "El multiverse llegó a Buenos Aires", junto al posteo del hombre araña argentino.

Más de 5.000 personas no dudaron en ponerle "Me gusta" al video viral, y tras la repercusión que este obtuvo, más de 40 mil usuarios lograron ver el posteo. Como era de esperarse, rápidamente llegaron comentarios de todo tipo.

Las múltiples reacciones en TikTok

A modo de broma, una usuaria aprovechó el momento para tirar un gran comentario: "Yo a fin de mes", escribió "@joseboland", y automáticamente, cosechó más de 100 "me gusta". Incluso, el creador del TikTok le dio like a su comentario.

"Para mí, así no se toma el bondi, pero como no lo tomo hace mucho, no opino", comentó otra internauta, de nombre Milagros, y su comentario también logró varios "me gusta" rápidamente. Al igual que Milagros, otro usuario bromeó al respecto: "Spider-Man dejó la sube en casa".

Al ver que se trataba del colectivo número 108, un usuario que toma seguido dicho transporte público, aprovechó para sacar a relucir lo siguiente: "Pasan banda de cosas en el 108". Al mismo tiempo, otro internauta, de nombre Lucas, no se quiso quedar afuera y también quiso tirar un chiste al respecto: "El hombre que araña a cada paso".

Por otro lado, varios usuarios se sintieron identificados con la situación y aprovecharon para arrobar a sus amigos."Cada vez somos más parte del UCM", comentó una joven que se vio reflejada con el accionar del hombre viral. Sorprendentemente, ningún usuario salió a matar la actitud del hombre, por el contrario, todos tomaron la situación con humor.