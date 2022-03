Un hotel en Blackpool, Inglaterra, quedó en ojo de la tormenta luego de las numerosas críticas que recibió por parte de sus huéspedes: una mujer llegó a afirmar que su bebé "casi se muere de frío", debido al deteriorado estado de sus instalaciones.

El hotel está ubicado en un lugar privilegiado, frente al paseo marítimo de la ciudad inglesa, y posee 46 habitaciones. Pero se volvió viral por las reseñas en su contra.

Tiene una calificación de solo tres estrellas, de acuerdo a TripAdvisor, y la mayoría de los comentarios apuntan a la falta de a limpieza, la mala gestión y las malas condiciones de la calefacción.

.

La reseña de TripAdvisor que se volvió viral

Una usuaria, identificada Phoebe T, publicó una reseña el mes pasado y lo describió como "absolutamente asqueroso", dándole una estrella, pero afirmando que le daría "menos 10 si pudiera" .El comentario dice: "El lugar es absolutamente repugnante, nunca había visto nada igual: el olor es repugnante y las ventanas de la habitación no se abren para ventilarlo".

"Las alfombras nunca habían sido aspiradas y llenas de polvo por todas partes, las sábanas llenas de pelos, ni siquiera puedo explicar lo asqueroso que era este lugar", agregó.

Por su parte, Sarah N, dejó otra reseña de una estrella en septiembre del año pasado."Este lugar nunca ha visto una aspiradora, una escoba o un plumero como el estándar más básico de limpieza", sostuvo.

.

En cuanto al personal, Sarah dijo que una gerente se puso "muy agresiva y amenazante" cuando pidió una toalla limpia y se fue poco después del incidente.

No obstante, la peor crítica llegó en febrero de este año, cuando una visitante, llamada Vicky D, ingresó a TripAdvisor para describir su experiencia y contar que su "bebé casi se muere de frío", según consignó LancsLive.

Ella relató que recibió un saludo hostil al registrarse, además, comentó que el hotel "parecía deteriorado y sin terminar" y que "las alfombras estaban sucias".

.

"He visto perreras más limpias. La alfombra no estaba aspirada, los pelos, la suciedad, los pedazos y las manchas y una deliciosa uña del dedo del pie nos saludaron", agregó.

"La ropa de cama estaba manchada y había pelos alrededor del inodoro. La ducha estaba mohosa y oxidada. La lámpara de la mesita de noche no funcionaba y el radiador no funcionaba, no había otros calentadores y el clima era terrible, congelación. Los alféizares de las ventanas estaban llenos de polvo y suciedad, parecía que nadie había limpiado la habitación en meses", continuó.

Además, afirmó que su bebé tuvo frío por la noche. "Se puso gris" en su cuna y "sus labios se pusieron morados", a pesar de estar "con un chaleco, su pijama, una bata, envuelto en una manta, acurrucado en nosotros y debajo del edredón".

La mujer dijo que no se le ofreció calefacción alternativa y no tuvo otra opción que abandonar el hotel en las primeras horas de la mañana. Finalmente, dejó una reseña de una estrella.

LancsLive se comunicó con el Promenade Hotel de Garvey, pero aún no recibió una respuesta.