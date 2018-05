Un jefe de bomberos de Míchigan, Estados Unidos, registró el momento en el que un enorme ángel se puso sobre su camioneta y publicó las imágenes en las redes sociales. "No hay dudas, los milagros suceden", expresó.



Glen Thorman, de 54 años, vio un ente extraño sobre su vehículo, le sacó dos fotos y, cuando revisó su cámara, encontró la imagen de un ángel. "Comencé a llorar, se lo mostré a mi esposa y a mi pastor. No hay dudas de que se trató de un ángel", dijo.



Confió también que, junto a su familia, siempre piden a Dios que envíe ángeles para protegerlos: "Lo que pasó me dejó sin aliento. Los milagros suceden".

Preparó su cámara cuando vio humo.

Luego capturó la imagen del ángel.

El pastor local Deneille Moes manifestó estar convencido de que la imagen es de un ser "sobrenatural".