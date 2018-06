Se trata de Ramjan Usman Kagji, de 35 años, quien murió cuando se precipitó desde una de las cataratas mientras intentaba posar para una foto en Gokak, un destino turístico en el estado de Karnatak, al sur de la India.



La caída de más de 50 metros fue registrada por un testigo que se encontraba en el lugar. En las imágenes se ve al hombre descendiendo hacia la cascada, pero trastabilla, resbala y cae al vacío.



Los presentes en el lugar confirmaron que la víctima y sus amigos llegaron a las cataratas "muy borrachos". "El hombre estaba haciendo acrobacias mientras sus cómplices seguían tomando fotos de su atrevida diablura", comentó un testigo que escuchó a los amigos de la víctima decir que "no hubiera perdido la vida si no hubiésemos buscado un mejor ángulo".



Las autoridades indias no pudieron halalr los restos del hombre debido a la profundidad del agua en la zona. Un oficial de la Policía local agregó que no se puede confirmar que la víctima estuviera bajo la influencia del alcohol hasta que se encuentre el cuerpo.



Después del incidente, la policía reforzó la seguridad en las cataratas de Gokak –que también son conocidas por el número de suicidios que en ellas se registran– para evitar futuros incidentes.



El momento del accidente





