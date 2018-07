Un hombre de la localidad estadounidense de Kansas fue denunciado ante las autoridades por tener un comportamiento perturbador y obsceno en plena calle. Frente a la mirada de varios testigos, se desnudó y comenzó a tener sexo con un auto.



Pese a que las autoridades acudieron al lugar, no es un delito tener relaciones sexuales con un vehículo pero sí lo es mostrar los genitales en público.



El joven de 23 años fue denunciado por un transeúnte que lo vio rondar la zona y luego colocarse debajo del rodado.



Cuando la policía acudió al llamado, encontraron al sujeto tratando de introducir el pene en el caño de escape pero no se inmutó ante la presencia de las personas.



Tras realizarle el test de alcoholemia, se confirmó su alto nivel de alcohol en sangre. Los resultados arrojaron cuatro veces más del límite legal. Si bien fue denunciado, no terminó preso ya que no cometió ningún delito.



No es la primera vez que sucede



Hay antecedentes de este caso, de hecho, un pervertido tuvo sexo en una concesionaria de autos de Washington. Más tarde, confesó que mantuvo relaciones con más de mil autos y padecía de mecanofilia.



Hombre tuvo sexo con auto deportivo y fue descubierto pic.twitter.com/9yOVFLb6Iv — Crónica Virales (@CronicaVirales) 3 de julio de 2018