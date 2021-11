Desde hace un tiempo la viralización de tickets se volvió una práctica habitual en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, en especial en esta última porque es donde más se dan a conocer situaciones que rozan lo absurdo o son desagradables a la vista. Esto último pasó en un restaturante al que unas personas fueron a comer y en vez de una propina dejaron algo asqueroso para el mozo.

En los últimos días en Twitter se viralizó el tuit de @soycamarero, cuente que le pertenece a un mozo y en la que cuenta su día a día como trabajador en servicios de hotelería. En una de sus publicaciones compartió una foto que causó indignación en la red social del pajarito.

"Por favor si tenés niños pequeños no hagas esto", dice el tuit que compartió el mozo junto a una foto en la que se observa una mesa de restaurante con restos de pan, comida, servilletas y tres pañales usados.

Le dejaron pañales sucios como propina.

Algunos usuarios reaccionaron en apoyo al autor del tuit que compartió la foto y manifestaron su descontento por la falta de "buenos modales" a la hora de ir a comer, y no pensar en las personas que después tienen que ir a limpiar las mesas del restaurante.

"Pues eso es un local, imaginá la casa cómo deben tenerla. Falta de civismo y buenas maneras", respondió una usuaria al tuit viral, a lo que otro les respondió: "Eso sólo lo hacen afuera por joder. Por qué 'como lo va a levantar otro, que se joda'', y doy fe de ello".

El tuit desató discusiones.

Aunque también hubo quienes intercambiaron opiniones sobre si el lugar contaba con un cambiador para bebés, algunos señalaron que no era obligatorio que el comercio tuviera uno.

"Yo he llegado a tener que cambiar a mi hijo en su carrito porque el baño del local era pequeñito y no tenía espacio, ni mucho menos cambiador. No se me ocurrió poner un pañal sobre la mesa y valga decir que lo sucio y lo limpio se quedó en mi carrito, no hay necesidad", replicó otra persona.

También hay usuarios que contaron que no hay cambiadores en algunos locales.

También hubo usuarios que no creían en lo que estaban viendo y dudaron al respecto: "No me puedo creer que eso no sea una foto preparada por el que ha hecho la foto. He visto actos parecidos y luego resultó ser que estaba todo preparado".

Ticket viral: casos similares

No es la primera vez que los clientes dejan una propina inusual. Hace unos días se dio a conocer la historia de un cliente que compró unas facturas en una panadería y dejó una propina fuera de lo normal.

Resulta que un hombre compró dos facturas que le costaron cinco dólares y dejó dos mil de propina (más de 200 mil pesos en cambio oficial argentino). El empleado del local pensó que era un error, pero no lo fue.

El hombre les había dado esa cantidad de propina porque la panadería era un negocio nuevo en el barrio y su intención era apoyar al pequeño emprendimiento que abrió sus puertas en la pandemia por coronavirus.