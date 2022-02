Una mujer de Florida afirmó haber encontrado un diente “incrustado” en el pan de un sándwich de la cadena de locales de comida rápida Subway. Su reclamo sobrepasó las fronteras de la ciudad de donde vive, Fort Lauderdale, en Miami, Estados Unidos, luego de que publicara la horrenda situación en su cuenta de TikTok.

Allí, con la acusación y la evidencia gráfica que mostró en su perfil, la clienta llamada Shaniqua Cobb ahora busca asesoría legal, después de alegar que había “un diente entero incrustado en el pan” de su sánguche de carne y queso. Según especificó, la sucursal a la cual acudió está ubicada en el centro comercial Lauderhill.

"Era un colmillo en mi Subway sub... ayuda, tengo náuseas", subtituló Cobb en un video que muestra el objeto similar a un diente, según recopiló el medio New York Post.

El pedazo supuesto diente que encontró la mujer en el sándwich.

El supuesto diente en el sándwich. (Composición: New York Post)

Tras el reclamo que realizó en el local gastronómico, Cobb enfrentó una respuesta notablemente desinteresada por parte de los trabajadores, después de mostrarles el supuesto colmillo que se le había salido, aparentemente, a algún empleado.

La respuesta que enojó a la damnificada

“Disculpe, literalmente encontré un diente en mi sub... tengo náuseas. Eso quedó incrustado en mi pan”, le advirtió Cobb a un miembro del personal, mostrando el diente en cuestión. Por su parte, los empleados le contestaron, con indiferencia y sin ofrecerle a la joven disculpa alguna: "¿Quieres un reembolso?".

“Quiero decir que no quiero ningún sub. No quiero”, respondió Cobb, tirando el envoltorio del sándwich frente al personal de Subway. “¿Hay un número corporativo?”, reclamó.

De una manera muy relajada para la asquerosa circunstancia que tuvo que pasar la mujer, un empleado le imprimió a Cobb el número de teléfono para registrar su queja, y también le otorgó un reembolso por el sándwich.

“Aquí tienes, mamá”, le dijo de manera casual el trabajador a Cobb, mientras le devolvía el dinero correspondiente al sánguche.

Tras la contestación que recibió del local, la mujer está decidida a llevar el asunto a la Justicia. “¿Alguien en ft Lauderdale conoce a un buen abogado al que pueda contactar?”, escribió en una publicación de TikTok que sumó más tarde a su perfil.

El video del reclamo que subió la usuaria en TikTok