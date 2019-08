En Bucaramanga, Colombia, un taxista estacionó mal y por este motivo agentes de transito le colocaron un cepo al vehículo en la llanta izquierda trasera.



15 minutos después, cuando el desprevenido conductor regresó (según confían los medios locales tras estar en un Casino) notó que había sido multado pero esto no le importa y según se puede ver en las imágenes, el sujeto arrancó y se traslado por varios metros dejando una impactante raya blanca en el asfalto.



Según revelaron los citados trabajadores: “Lo detuvimos y al ver que no podía evadirse, se bajó y presentó los documentos. Tenía vencida la licencia de conducir, por lo que se le inmovilizó el auto. Debido a que intentó huir,, anduvo como 30 metros y el auto se le frenó como quedó registrado en el video, no tiene derecho a descuentos”.



Como un presagio del destino, una escena de Los Simpson (cuando a Homero lo multan y maneja con un cepo por la ciudad de Nueva York) parece haber predecido esto.



Acá la recordada escena de Homero en Nueva York