Las redes sociales tienen usos infinitos como usuarios hay en las plataformas: desde chistes, a situaciones de la vida cotidiana, información de actualidad, memes y anécdotas, inundan la web a golpe de “me gusta”, comentarios y re publicaciones.

En este caso, un usuario de la red social Twitter compartió una desopilante imagen que causó todo tipo de reacciones en la plataforma, con miles de likes, comentarios y retuits.

La foto es una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp donde puede verse la foto un bebé con una remera con un “agujero” en su parte delantera, algo que usualmente va en la parte de la espalda, sujetado con un pequeño botón que permite cambiar el pañal más fácilmente.

“Amoor. Qué pedo por qué le ponés la ropa mal, Aileen”, le dice quien sería su pareja y padre de la criatura. A los pocos minutos, la mujer le responde “¿Por qué?”, y él continúa: “Eso va atrás”, haciendo clara referencia a que le había puesto la remera al revés a su hija.

Les juro que me rei demasiado

JJAAJAJAJAJAJ

-A pic.twitter.com/t8ENbKaBMf — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) October 26, 2022

Y ahí llegó el momento más desopilante de la conversación entre los padres: “¿No es como un escote de bebé?”, le pregunta ella. Y el hombre remata: “¿Cómo se te ocurre?”.

El tuit tuvo más de 48 mil likes y cientos de comentarios: “No veo fallas en su lógica”; “Solamente me intriga saber cómo llegó a esa conclusión”; “No te dejaré nunca a un bebé jajajajaja”; “Uno ya no sabe qué esperar con esta sociedad”; “Jajajaaj yo pensé lo mismo del escote”; “Puedo ser yo tranquilamente”; “Ayyy yo también se lo hubiera puesto así”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Entró a comprar helado, realizó algo insólito con su hija y se hizo viral

Un curioso episodio tuvo lugar el último fin de semana. Una mujer entró con su pequeña bebe a una heladería para comprar el postre de la noche. En un principio todo parecía normal, la pequeña estaba en el cochecito y la sacó para contenerla mientras esperaban. Luego de pedir sus gustos, aprovechó que la empleada del comercio estaba distraída preparando el pote y pesó a su hija en la balanza ubicada sobre el mostrador y al lado de las heladeras.

Según se puede apreciar en la filmación, mientras la trabajadora del local está dada vuelta, la joven mujer apoyó a la nena en la balanza, comprobó el peso de la pequeña, la miró con ternura y la volvió a tomar en sus brazos.

Fue el dueño de la heladería quien compartió el video, y comentó: "Pareciera algo grave, pero la verdad es que me pareció un momento gracioso y tierno, fue algo muy inocente", dijo, y agregó "El local se desinfecta cada una hora con alcohol y lavandina, por lo tanto, no nos preocupó desde el punto de vista de la higiene porque luego lo limpiamos".