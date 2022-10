Sin lugar a dudas, la nueva y décima edición de Gran Hermano mantiene en vilo a centenares de televidentes en todo el país. Si bien desde el comienzo alcanzó un éxito rotundo, esto sucedió en paralelo al nivel de polémicas que se generaron en torno a sus participantes. Una de las más cuestionadas de este año fue Martina, quien recientemente recibió una denuncia en el INADI por discriminar la bisexualidad.

A más de diez días de haber comenzado GH 2022, hay personajes que lejos de ganarse el cariño del público, solo generaron una catarata de críticas en las redes sociales. Uno de ellos fue Tomás Holder, quien se convirtió en el primer eliminado de la temporada, mientras que una participante que pareciera seguirle los pasos es Martina Stewart Usher.

Ya desde que se transmitió su corto video de presentación, la joven oriunda de Tigre se posicionó en el foco de la polémica. Todo se originó cuando la participante de 25 años manifestó rotundamente su pensamiento bifóbico frente a un programa de TV Nacional, que alcanzó los 23 puntos de rating.

“A mí personalmente me gustan los chicos, las chicas no me atraen para nada, no entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito, hay para analizar”, sostuvo. Rápidamente, las redes hicieron eco de sus fuertes dichos y comenzaron a llegar centenares de críticas y acusaciones contra la “hermanita”.

Sin embargo, se confirmó que, en las últimas horas, una persona denunció a Martina ante el INADI por discriminar a las personas bisexuales. Esto lo revelaron este jueves en el programa de LAM, emitido por América TV. “Causó mucha revolución, mucha discusión, mucho revuelo en el primer día. Como efecto mediático, obviamente estuvo bien porque era obvio que estaba puesto para eso, pero le quedó esto”, sostuvo el conductor Ángel de Brito.





Otras fuertes acusaciones hacia Martina de GH 2022

Una vez que Martina tuvo su primera aparición en la televisión, comenzaron a surgir centenares de comentarios acerca de su pasado que dejaron a todos boquiabiertos. Tanto en Twitter como en Instagram, madres y padres denunciaron que ella maltrataba a sus hijos en la escuela cuando ejercía como profesora de educación física.

Por ejemplo, Yesica Olea publicó en su cuenta de Twitter: “¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogólicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos”.

“La tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym”; "Si no la sacan a esta mina del programa, vamos a ir a hacer un reclamo con todos los niños del instituto Santa Ana. Ha maltratado a muchos niños con insultos y castigos"; “Les dijo autistas y retrasados”, denunciaron diferentes familias a través de las redes sociales.

Por lo pronto, Martina sigue en la casa más famosa del país. No obstante, todo podría cambiar después del domingo próximo, donde deberá enfrentarse a la gala de nominación junto con Juan, Nacho y Alfa. Ella quedó en placa, luego de que Gran Hermano la sancionará por hacer un complot en las nominaciones.