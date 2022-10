Luego de seis años sin emisión, volvió Gran Hermano a la pantalla chica de la televisión argentina. En esta décima edición, 18 participantes lograron captar la atención del público y generaron centenares de comentarios en las redes sociales. Sin embargo, una de ellos terminó envuelta en una fuerte polémica. Conoce quién es Martina Stewart Usher, la “hermanita” fan de Wanda Nara, que fue denunciada por “homofobia y maltrato infantil”.



Con la conducción de Santiago del Moro, regresó uno de los certámenes más populares del mundo. Si bien Gran Hermano logró un buen debut con hasta 23 puntos de rating, la fuerte repercusión se trasladó a Twitter y a las demás redes sociales, donde los espectadores aprovecharon para dejar sus primeras opiniones acerca de los participantes.

Algunos de ellos fueron recibidos gratamente, mientras que otros se volvieron foco de las críticas, como Tomás Holde, el "tincho que se parece a Ricardo Fort", o Martina Stewart Usher, una joven de 25 años que fue juzgada por sus comentarios homofóbicos en la presentación. Sin embargo, este no fue su único cuestionamiento.

¿Quién es Martina, la nueva participante de Gran Hermano 2022?

Oriunda de la localidad bonaerense de Tigre, Martina tiene 25 años y trabaja como profesora de educación física. Ella se definió como una chica “muy caprichosa” y fanática del fútbol, aunque su pasión por un club “dependerá de con quién esté” en pareja. “Salí con chicos que jugaban al fútbol, pero no voy a dar nombres. Mi ídola es Wanda Nara. ¡Hizo todo bien!”, se presentó.

No obstante, en la apertura del reality, lo que más llamó la atención fue su visión acerca de la bisexualidad: “Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad; me da un poco de asquito. No tengo mucha paciencia”.



Si bien en redes sociales quedaron divididas las aguas acerca de quién apoyaba o no la presentación de Martina, la polémica llegó unas horas más tarde. Tanto en Twitter como en Instagram, madres y padres comenzaron a denunciar que la profesora maltrataba a sus hijos en la escuela.

Denuncian por maltrato infantil a participante de Gran Hermano 2022

“¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogólicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos", indicó, Yesica Olea, a través de su cuenta personal de Twitter.

Denuncian a Martina, participante de Gran Hermano 2022, por maltrato infantil.

No obstante, no fue la única que inculpó a Martina de haber sido “violenta” con sus estudiantes. “La tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym”; "Si no la sacan a esta mina del programa, vamos a ir a hacer un reclamo con todos los niños del instituto Santa Ana. Ha maltratado a muchos niños con insultos y castigos"; “Les dijo autistas y retrasados”, denunciaron diferentes madres y padres a través de las redes sociales.



Otras denuncias a una participante de Gran Hermano 2022.

Según comentó Carlin Avila, uno de los denunciantes, todavía no se realizó ningún trámite legal, pero sí se presentaron las acusaciones en la escuela. "El instituto Santa Ana tiene miles de reclamos y el colegio no hizo nada", aseguró.