Este lunes, comenzó la décima edición de Gran Hermano, uno de los certámenes más populares y esperados del país. En esta ocasión, 18 participantes ingresaron a la casa de GH en busca del premio mayor y algunos de ellos lograron acaparar todas las miradas. Así fue con Coti Romero, una correntina que asegura haber hablado con Dios. ¡Mirá su historia!

A medida que transcurren las primeras horas de la competencia, los espectadores comienzan a emitir sus juicios y valoraciones con respecto a los concursantes. En su primera emisión, GH 2022 superó los 23 puntos de rating, pero ahora el debate se trasladó a las redes sociales y a aquellos que siguen el minuto a minuto por la transmisión de PlutoTV.

En este sentido, una de las participantes que parecía haber iniciado con el pie izquierdo fue Constanza Romero. Sin embargo, al correr de los días, se ha ganado la simpatía del público. “Soy consciente de que chicas como yo no hay en todos lados y no se encuentran a la vuelta de la esquina”, aseguró en su presentación.

Ella es una influencer de tan solo 20 años, que aseguró que este año “vuelve a ganar una mujer” e hizo estallar las redes sociales. Conoce más sobre su historia y su deseo de quedarse con los 15 millones del premio ganador.





¿Quién es Coti Romero de Gran Hermano 2022?

Oriunda del interior de Corrientes, Constanza Romero nació en Cáá Catí y estudia Kinesiología en la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente, compartía su día a día a través de sus redes sociales, donde ya cuenta con más de 124 mil seguidores en Instagram (entre los que se destacan deportistas y famosos reconocidos).

“Participé en ocho certámenes de belleza y no perdí en ninguno. A mí en la casa no me va a molestar que la gente me mire, porque no me gusta ser espectadora: quiero ser protagonista”, se presentó, en las vísperas de su ingreso a Gran Hermano 2022. Entre sus títulos de belleza se encuentran: Reina del Estudiante, Reina del verano en Mburucuyá, Embajadora de la belleza de Caá Catí, Reina Caá Catí, Universal Corrientes y Reina Teen Universal Argentina Petite.



No obstante, ella no solo llamó la atención de los espectadores por su apariencia estética, sino que también sorprendió al revelar su vínculo con la religión. “Me hice este tatuaje en la mano porque una vez, cuando tenía muchos problemas, dios me habló y me dijo que yo era especial”, contó. Además, por otra parte, hizo énfasis en que su estrategia será apuntar contra el sexo masculino de la casa de GH: “Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y general rivalidad. Les voy a demostrar que esta vez va a ganar una mujer”.

Al correr de las horas, en Twitter comenzaron a circular varios comentarios positivos sobre la participante. Si bien al principio pareció no caer bien el personaje de "Reina de belleza", su participación fue generando el aval de los espectadores, como al admitir que también le atraen las mujeres. Esto se viralizó en contraposición al polémico y discriminador comentario de otra concursante de Gran Hermano acerca de que le da "asquito" la bisexualidad.

