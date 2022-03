Un particular situación tuvo como protagonista a una joven tras postear algo en su cuenta de la red social Twitter, la cual no fue dejada pasar por la gente que se encargó de "recordarle su error" en las redes sociales.

Como regla general, los nombres propios de personas no se traducen. Aunque pueda existir en distintas lenguas, el nombre de una persona es invariable y debe mantenerse siempre en su lengua original, para poder ser distinguido e identificado sea en el idioma que sea.

Aún así, es muy frecuente cometer el error de cambiar un nombre propio cuando se habla en otra lengua. Una errata que puede ocasionar confusión en una conversación, tal y como le ha pasado a Lara, la usuaria de Twitter @dealarentina que ha compartido el divertido diálogo con su pareja, tras confundir al cantante Marc Anthony con Marco Antonio el político romano.

Según informa el sitio web La Vanguardia, “Con mi pareja suelo hablar en inglés y en inglés, Marco Antonio (el de Cleopatra) es Mark Anthony, así que tuvimos una conversación completa yo hablando de Marc Anthony el cantante y él pensando que hablaba de Marco Antonio el político romano”, empieza explicando el usuario de Twitter.

Con mi pareja suelo hablar en inglés y en inglés, Marco Antonio (el de Cleopatra) es Mark Anthony, así que tuvimos una conversación completa yo hablando de Marc Anthony el cantante y él pensando que hablaba de Marco Antonio el político romano — lara �� (@dealarentina) March 26, 2022

Aunque parezca increíble, había puntos comunes en la conversación y no fue hasta pasado un rato que se dieron cuenta de que no estaban hablando de la misma persona: “Le decía que mi padre era muy fan de Marc Anthony y por eso el segundo nombre de mi hermana era como el de la hija del Marc, y claro, el nombre suena bastante latín. Luego hablábamos de los nombres de las hijas y todo cuadraba hasta que mencionó a Cleopatra”, señaló Lara que asegura que su pareja no conocía a Marc Anthony el cantante.

El tuit rápidamente se ha hecho viral acumulando casi 60.000 "Me gusta" y generando todo tipo de reacciones por parte de los usuarios que se han partido de la risa imaginando la escena: “Mi cabeza no ha podido dejar de preguntarse si Marco Aurelio es Mark Aurely…” o “Lo más random que he leído hoy”.

Le decía que mi Padre era muy fan de Marc Anthony y por eso el segundo nombre de mi hermana era como el de la hija del Marc, y claro, el nombre suena bastante latín. Luego hablábamos de los nombres de las hijas y todo cuadraba hasta que mencionó a Cleopatra. — lara �� (@dealarentina) March 26, 2022

No solo eso, algunos usuarios han querido señalar el motivo de la confusión: “Siento ser la odiosa que viene a decir que el emperador en inglés se escribe Marc Antony (y no Anthony) y por tanto la pronunciación es diferente. Tu novio ahí fallo bastante más que tú con la confusión”, aseguró una usuaria.

Aunque la gran mayoría de usuarios se han partido de la risa leyendo la divertida anécdota, otros se llevan las manos a la cabeza por la traducción de nombres: “Esa manía de traducir los nombres… Ni Sharon Stone es Sarita Piedra, ni Pablo Casado se llama Paul Married… aunque suene divertido”, sentenció un usuario.