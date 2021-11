Este domingo 31 de octubre se celebra Halloween . Sí, es una tradición " prestada " de Estados Unidos que poco a poco va ganando presencia en la Argentina , aunque solo sea como una oportunidad de dejarse llevar por la creatividad y ponerse en la piel de un personaje.

Aunque inicialmente la idea era " dar miedo ", todo se fue desvirtuando y ahora te podés encontrar desde propuestas sexys hasta las más divertidas. En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de disfraces de los que apostaron por el fútbol con Diego Maradona y Lionel Scaloni, y de los que fueron por el tradicional payaso con su “ toque de magia ”.

.

Estos fueron los mejores disfraces para las redes

Como era de esperarse, Twitter se llenó de fotos de disfraces, memes y también de una que otra anécdota divertida. “ Enfrente mío chocaron dos chicas en moto y fui a ayudarlas disfrazado de ángel. Las pibas se comieron el viaje de sus vidas pobres ”, contó Manuel Bauducco.

adjunto foto del disfraz (pd: las chicas de la moto estan en perfectas condiciones)�������� pic.twitter.com/PRz9kdVfdM — Manuel (@ManuBauducco) October 31, 2021

Incluso, Facundo Alegre se volvió viral contando lo que su mamá le había respondido en el chat grupal. " La que se levantó tranquila es mi vieja ", comentó bajo el usuario "@FacuAlegre14". En la imagen se puede apreciar que la mujer le mandó " para Halloween " una captura de pantalla con la leyenda " 25 años tenés, porque no te disfrazás de buscar laburo ".

Una chica también compartió una conversación privada con su mamá en la que le pedía ayuda para completar su look con una media red. " Negra con algún lazo rojo, tipo pirata ", le contestó y la frase dio lugar a una inesperada respuesta: " Me voy a fijar, creo que tengo. De cuando era trol... ". Por supuesto, en cuestión de horas se volvió viral con casi 80 mil " me gusta ".

COMO VA ELLA / COMO VA EL pic.twitter.com/G4ByXUqHQG — Brunenger (@brunenger) October 31, 2021

En consonancia con esto último y más allá de los hechos que se convirtieron en anécdotas, hubo un comentario que se repitió mucho y tiene que ver con que los hombres suelen incluir más por distintos " rubros" que van desde el humor hasta el terror, pero que en el caso de las mujeres se suele llevar más al terreno de la sensualidad.

“ Posta. Casi todo disfraz de las chicas terminan en sexy, enfermera sexy, diablita sexy, policía sexy, Buzz Lightyear sexy, los pibes se disfrazan no sé del Duki ”, resaltó un usuario.

Los mejores disfraces de las redes

Diferentes estilos, pero todos con el objetivo de divertirse y divertir a sus amigos. Mirá algunos de los que recibieron más likes y comentarios en Twitter.

ya estoy listo para mañana pic.twitter.com/XtghaC15fR — �� (@gonzzalez_2) October 30, 2021

el mejor disfraz de la noche lo tiene este chabón pic.twitter.com/IfGIoHuaRQ — valenton (@valencasIa) October 31, 2021