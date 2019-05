En Curitiba, Brasil una mujer de 27 años fue notificada durante una visita a su ginecológica que estaba embarazada de ocho meses. Diecinueve días después, su hijo, Gabriel, nació el pasado 23 de abril con tres kilos y 47 centímetros. La noticia fue doble porque la fecha de parto estaba prevista entre el 5 y 15 de mayo.

Lana Maria Wigand, aseguró a la prensa local que quedó impactada con la noticia debido a que sus ciclos menstruales eran regulares y tomaba pastillas anticonceptivas por lo que "nunca" podría estar embarazada.



Más tarde, recordó que en los últimos meses había engordado cuatro kilos, pero penso que era porque ya no hacía ejercicio, mientras que con su pareja Arthur Felipe Wogram, también de 27, estaban haciendo una dieta desprolija.

Esta situación tuvo un primer episodio diagnosticado como un "cólico" por lo que tuvo que visitar a un gastroenterólogo. A penas días después, notó "diferente" su flujo vaginal y si dudarlo se puso en contacto con su ginecóloga a quien no veía desde hacía un año.

Según manifestó Wigand: "Al llega, la doctora apretó mi panza y espantada me dijo que estaba muy, pero que muy embarazada".



Por su parte, la doctora, Flavia Martins Vieira Bueno aseguró: "El bebé creció presionando los órganos internos, lo que potenció los síntomas de gases, ardor de estómago y estreñimiento intestinal". "Es muy delgada y siempre ha hecho actividad física", por lo que "su fuerte musculatura abdominal hizo que el útero creciese, pero la tripa no fuese hacia fuera", dijo la especialista sobre las características de su paciente.

Por otra parte, Martin Vieira Bueno aseguró que no existe un método anticonceptivo 100% efectivo y destacó que la menstruación regular que Wigand presentó, a pesar de estar embarzada, era de un periodo escaso debido al uso de estas píldoras, mientras que durante los últimos dos meses en los que el flujo prácticamente disminuyó la flamante mamá temío por su salud, "yo no iba al ginecólogo hace un año, y como ya he tenido quistes en la adolescencia, me preocupaba", pero sin sospsechar que tendría un hijo.

La pareja imitando el gesto de su hijo recién nacido.