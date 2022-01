En las redes sociales, se viralizan historias que parecen ser sacadas de la ficción. Incluso hay situaciones que pocos espararían que ocurrieran. En este caso. una joven reveló en TikTok que descubrió de la peor manera que su ex novio le era infiel con su propia hermanastra. Fue justamente su ex cuñada quién le envió las pruebas de la relación incestuosa que tenía con su hermano.

La protagonista de esta historia surrealista es Courtney Copenhagen. Esta joven de Estados Unidos compartió en su cuenta @theshortdumbass en TikTok que terminó la relación de ocho años con su ex pareja luego de descubrir que le era infiel. Sin embargo, la tercera en discordia era alguien que nunca pensó sería capaz de comportarse de ese modo: "Nunca lo hubiese imaginado". explicó.

En una entrevista con el New York Post, la joven estudiante universitaria contó que fue Ashley, su ex cuñada y hermanastra de Mitchell, su ex pareja, quien la alertó vía SnapChat que ellos tenían una relación "enfermiza". La muchacha, quien aún va a la secundaria, le mandó un vídeo en dónde aparentemente tenían relaciones sexuales. Algo que la dejó shockeada.

La joven destacó que en ese material que recibió por parte de la hermanastra se podía ver a "Los dos (estaban) completamente desnudos, y ella estaba encima de él". Ella indicó que no supo como reaccionar ante la infidelidad. “Tan pronto vi el video, comencé a llorar, y mi primer pensamiento fue '¿Qué diablos? tenemos una relación de más de ocho años".

La joven realizó un clip en TikTok para desahogarse por todo lo que le sucedió con su ex novio y también para tratar de vengarse de Ashley, de quien tenía una buena imagen. Es por eso que escribió en subtitulo del vídeo viral en la red social china: "Nunca vi a tu hermanastra como una amenaza. Hasta que me envió un video de ustedes dos teniendo sexo, por supuesto".

No obstante, la tiktoker explicó que lo peor de todo fue que recibió el vídeo en cuestión justo cuando estaba almorzando con su suegra. Según contó, ese día era el cumpleaños de la mujer y para demostrarle su cariño "quería celebrarlo con ella".

En el momento que vio el vídeo en SnapChat, Copenhagen se quedó como "en estado de shock y no sabía qué hacer". Sólo atinó a mostrarle lo que había recibido y explicó que la señora quedó "conmocionada", y abandonó el restaurante. "Su madre simplemente me miró y dijo: 'Tengo que irme'". exclamó. Ella asumió que "se fue a casa para confrontar a sus hijos al respecto".

Por su parte, la joven dijo que no recibió una explicación o siquiera se enfrentó a su ex, dado que la había bloqueado en sus redes sociales. Sin embargo, quien si se pronunció luego de la viralización del vídeo fue Ashley, que le mandó un mensaje enojada por haber revelado que tenía una relación con su hermanastro, algo que acabaron enterándose sus familiares.

“¿Qué diablos te pasa? ¿Hiciste un TikTok sobre mi hermano y yo y usaste su nombre? ¡Nuestros amigos y familiares lo vieron. Eres un pedazo de mie...¿cuán jodida puedes estar? El karma va a ser una verdadera perra para ti ... ", rezaba el mensaje compartido en una captura de pantalla.

El clip se volvió rápidamente furor en las redes social. Actualmente tiene 7.2 millones de visualizaciones, 1.3 millones de me gusta, más de 4 mil comentarios de usuarios que la felicitaron por haberse vengado de ese modo con su ex novio. Además, también hubo quienes señalaron que no era necesario que diera sus nombre, pero que entendían que lo hiciera en un momento de enojo.