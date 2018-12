Un hombre de 27 años que vive en Los Ángeles ya es padre de 18 hijos pero no desempeña el papel de "padre" para ninguno de ellos, y así es como lo querían las madres.



L a página de Facebook de Kyle Gordy presenta una serie de pruebas de embarazo positivas, que muestra con orgullo. Pero la felicidad de Kyle no se trata de criar sus propios hijos: está encantado de ayudar a las mujeres que desean tener hijos donando su esperma.



Hasta la fecha, tuvo 18 hijos, y las pruebas de embarazo positivas en su página indican que impregnó a más mujeres en los últimos meses.



Según Mirror , que bautizó a Kyle como "el donante de esperma más popular del mundo", sus servicios de donación de esperma se volvieron bastante demandados desde que comenzó a anunciarlos en Facebook hace cuatro años.



"Soy un chico muy, muy popular. 100 personas me pegan cada mes. Estoy en alta demanda. No puedo ayudar a todos, pero generalmente dono a entre dos y cinco personas cada mes", dijo, y señaló que sus servicios son gratuitos.



Kyle trabaja tanto con mujeres solteras como con parejas que no se quedan embarazadas por su cuenta.



Y mientras que la mayoría de las mujeres a las que donó simplemente toman una muestra de su esperma y se la inyectan en casa con una jeringa, alrededor de una cuarta parte de ellas tienen relaciones sexuales con Kyle para quedar embarazadas a la antigua usanza.



"Cuando tenemos relaciones sexuales, tratamos de hacerlo divertido", dijo.



"La donación de esperma me da una salida, no tengo ninguna presión para encontrar una novia, pero todavía puedo tener hijos. Para mí, la donación de esperma es un sustituto para tener una novia", dijo.



Kyle decidió donar su esperma a los 20 años cuando se dio cuenta de que simplemente se aburría demasiado en las relaciones.



Desde entonces, donó esperma en Los Ángeles, San Francisco, Colorado y Texas, y no le importaría llevar a sus nadadores al extranjero , según informa el sitio dailymail.co.uk.



"Si alguien en el Reino Unido quiere mis servicios, estoy feliz de viajar. Iría a cualquier lugar para ayudar a las mujeres, incluso a Corea del Norte o cualquier zona de guerra", dijo.



Sus clientes variaron de 18 a 42, y recibe "muchos negocios repetidos". A pesar de que no discrimina por edad, sí se asegura de que el niño reciba apoyo financiero.



Kyle también insistió en que hay varias buenas razones para elegirlo en la ruta del banco de esperma.