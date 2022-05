Seguramente habrás escuchado alguna vez que en Argentina se hacen las cosas más ingeniosas, o que los argentinos nos damos maña para todo... o que lo atamos con alambre. Puede que así sea, pero en México también pasan cosas que merecen un aplauso generalizado.

Un chofer de colectivo adaptó una parte tan fundamental del vehículo como una palanca de cambio con una botella plástica de gaseosa. El video fue captado y subido a TikTok por un pasajero totalmente sorprendido y se volvió viral.

Se podría suponer que la parte superior y la manguera que protegía la palanca se habían averiado y que el hombre no dudó en acudir a sus destrezas para arreglárselas de alguna forma y seguir conduciendo: hizo una perfecta adaptación con una botella de una marca de gaseosa cola.

“Ideas” tituló el video el usuario @egcc1989 y escribió sobre la captura: “México y sus inventos”. El video obtuvo casi 75 mil “me gusta” y los usuarios no podían creer lo que estaban viendo. “En México somos muy buenos para reciclar”; “México siempre innovando para salir adelante”; “Hay talento, hace falta apoyarlo”, comentaron en la publicación.

Otros internautas halagaron el ingenio en su país: “No conquistan el mundo porque no quieren”; “Si no viajamos a la luna es porque no queremos”, dijeron. “Sus vidas dependen de esa botella”, bromeó otro.

“El Don no ve problemas, solo soluciones”, continuó otro usuario. Y, uno más, se limitó a criticar a las empresas de colectivos: “Y así quieren aumento del pasaje”, escribió.

Este colectivero se viralizó al igual que otro colega, que colgó un insólito juguete lujurioso en el parabrisas del interno.

Un timbre con otro nivel

Cada país tiene sus propias peculiaridades, y cada ciudadano cree que vive en el país con más ingenio y el más especial del mundo. Más allá de eso, con este video no se puede negar la originalidad de los colectivos en México, con un timbre muy peculiar.

En el video, se puede ver un colectivo en marcha y, agarrado a uno de los caños, una bocina de bicicleta antigua que sirve como timbre para indicar que alguien quiere descender del vehículo en determinada parada.

“Imaginate vivir en Suiza y perderte esto”, escribió el usuario en el video @jorge.justino y los hashtags #México #tercermundo. El post cosechó más de 200 mil “me gusta” y miles de repost, junto a comentarios desopilantes.

“Que elegancia la de Francia”; “Jaja, el heladero le dicen”; “De hecho en aquí en cabo ahí unos camiones que tienen un timbre de un pollo Jajajaja”, bromearon algunos usuarios. Otros, le encontraron el lado positivo: “Jajaja me recordó cuando era estudiantes, tenía que gritar ‘¡Bajan!’”; “Ese es el mejor invento para los que nos da vergüenza decir que bajamos”, dijeron.

Pero hubo personas a las que le entusiasmó la idea de vivir en Suiza: “Sí que preferiría vivir en Suiza y perderme una que otra cosita, jaja”. “Prefiero vivir en Suiza y seguir viendo el video por TikTok jajaja”. ““Esa cuestión se la roban al segundo”, sumaron.

En línea contrapuesta, un usuario resaltó el ingenioso método que funciona en varios países de Latinoamérica: “Los LATAM no dominamos al mundo porque no queremos Jajaja. Muy moderno el timbre”.