El misterioso "oráculo" que publicó en 2025 todos los resultados de Argentina en el Mundial: lleva dos plenos y esto sigue

La Selección Argentina comenzó el Mundial 2026 con un rendimiento firme que le permitió resolver su grupo sin sobresaltos. Las victorias por 3 a 0 ante Argelia y 2 a 0 frente a Austria le aseguraron al equipo de Lionel Scaloni el primer puesto del Grupo J y la clasificación anticipada a los 16avos de final, donde se medirá con el segundo del Grupo H en el inicio de la fase eliminatoria.

En ese contexto de buenos resultados, volvió a tomar relevancia una publicación que con el tiempo quedó prácticamente en el olvido. En la red social X, un usuario había dejado registradas durante 2025 una serie de proyecciones sobre el recorrido del conjunto campeón del mundo en el torneo, las cuales ahora comenzaron a circular nuevamente a partir del presente del equipo en la competencia.

Las predicciones del usuario que generaron revuelo luego del debut de Argentina en el Mundial 2026

En medio del camino de la Albiceleste, meses antes del debut, un usuario de X, "8bdrssss", compartió una predicción detallada sobre el recorrido que tendría la Selección Argentina en el Mundial 2026 y cómo podría llegar nuevamente a la consagración.

Según ese registro, la primera proyección ubica a la Selección cerrando la fase de grupos con un contundente 4 a 0 frente a Jordania, lo que le permitiría avanzar como líder y con puntaje perfecto. En los 16avos de final, el escenario plantea un clásico rioplatense ante Uruguay, donde Argentina se impondría por 2 a 0 para seguir en carrera.

Ya en octavos de final, el rival señalado es Irán, una de las sorpresas del torneo, en un partido que dentro de la predicción terminaría con una victoria clara por 3 a 0 para la Albiceleste. A partir de cuartos de final, el recorrido comienza a volverse más exigente, con un cruce ante Portugal, líder del Grupo K.

En ese hipotético duelo, marcado por el enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la predicción indica un triunfo argentino por 2 a 1, siendo además el primer gol recibido por el equipo en el torneo. Luego, en semifinales, aparece Inglaterra como rival, en otro partido ajustado que terminaría nuevamente 2 a 1 a favor de la Selección.

Las predicciones del usuario que generaron revuelo luego del debut de Argentina en el Mundial 2026

Finalmente, el registro cierra con la gran final ante España, donde Argentina volvería a imponerse por 2 a 1 para consagrarse bicampeón del mundo por primera vez en su historia, según lo publicado por el usuario en la red social.

En el cierre de la predicción, el usuario también incluye un apartado individual donde ubica a Messi como la gran figura del torneo. Según ese registro, el capitán argentino no solo sería elegido como el mejor jugador del Mundial, sino que además terminaría liderando las estadísticas de goles y asistencias, consolidando una actuación determinante en el recorrido.