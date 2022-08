Uno de los mundos que más noticias virales trae tiene que ver con el de los restaurantes y deliverys, los cuales siempre "regalan a la redes" particulares situaciones que viven no solo los clientes sino también con los propietarios de los locales.

Así es el caso de uno de los estableciemientos gastronómicos más conocidos de España. Se trata de Telepizza, la destacada cadena de pizzerías que tiene varios comercios a lo largo de todo el país europeo.

Y la situación vivida se encuentra enmarcada en las fuertes olas de calor que atraviesa el viejo continente en este verano, que fue uno de los más duros en los últimos años, los cuales trajeron temperaturas récord.

En este sentido, el restaurante se vio obligado a pedirle a sus clientes que tengan un pequeño detalle a la hora de pedir comida por delivery, ya que notaron una particular situación que se vivía reiteradamente.

El pedido del restaurante se volvió viral.

El método elegido fue Twitter. A través de su cuenta oficial, el local compartió una imagen con un texto con el pedido, claro y conciso: "Sabemos que hace calor y que en tu casa, tus reglas... pero nada de recibirnos en bragas, gayumbos, ni cualquier otro tipo de ropa interior. Un poquito de por favor".

El mensaje realmente sorprendió a todos. "Al repartidor no se le recibe en gayumbos, gracias", agregó el comercio en la imagen que compartió. Y la noticia se volvió viral al instante, y en pocas horas ya tuvo miles de repercusiones.

Las respuestas de los usuarios a partir del viral tweet

El viral tweet no tardó mucho en hacerse viral y las repercusiones de los usuarios fueron cientas. En su mayoría, eligieron tomárselo con humor, aunque bien otros dispusieron confrontar a la empresa.

"Lo siento, chicos, no volveré a recibir a los repartidores en bragas", se sinceró por ejemplo uno de los usuarios, lo que deja en evidencia que efectivamente varios clientes lo hacían. Veremos qué pasará de ahora en más.

Otros, en tanto, discutieron con el local: "Qué gran tontería chicos, voy a decirlo sin tapujos. Estoy en mi casa, nadie me tiene que subestimar, además estoy pagando por un servicio, si vosotros lo veis con otro sentido, es vuestro problema. Por cierto, están muy buenas vuestras pizzas".

Por otra parte, dentro del formato de insólitas respuestas, llegó de la mano de nada más ni nada menos que los protagonistas: los repartidores. "Yo hace ya años que fui repartidor, y la verdad eso pasaba y me hacía gracia. Ser yo un jovencito como era entonces, y una mujer o un hombre hechos y derechos salir en ropa interior, me resultaba curioso. Ojalá no hubiera sido tan cortado en aquella época", dijo uno de ellos.