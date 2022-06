El mundo de los influencers es cada vez más grande y mediático a la vez, ya que una importante cantidad de ellos, sobre todo los más reconocidos, pueden comer en los mejores restaurantes, estancias de hoteles, vuelos, ropa o incluso en algunos casos vehículos, todo ello no solo gratuito, sino que además les pagan por compartirlo en sus redes sociales.

No es de extrañar, que con tantos privilegios, de vez en cuando a alguien se le suba a la cabeza, tal y como ha demostrado un profesor de una escuela en Perú, que fue víctima de un intento de soborno por parte de una de sus alumnas influencers para aprobar una materia.

El docente Joshuan J. Barboza compartió así la inaudita propuesta que le hizo su alumna: "Tengo una alumna ‘influencer’ en mi clase. No presenta tareas, y casi no entra a mi clase. Pero me pide que no la suspenda y que puede hacer que mis investigaciones se hagan conocidas en sus redes…no es broma", señala en su cuenta de Twitter.

La historia no tardó en hacerse viral y el docente quiso aclarar que no le importaba quién fuera su alumna, y que tenía muchas razones académicas para suspender la asignatura, ya que no entregaba los trabajos y además tenía un alto porcentaje de inasistencia.

El mensaje compartido por el docente (Twitter).

No solo eso, al parecer, tal y como ha asegurado el profesor en su cuenta de Twitter, no es la primera vez que una alumna influencer intenta sobornarlo. Al parecer, ya había tenido situaciones de este tipo con otras dos estudiantes suspendidas: "Ya me han denunciado dos alumnos por haberlas suspendido. Su razón: ‘el profesor nos tiene odio y por eso no nos ha aprobado”, señala.

Finalmente, concluye asegurando que nunca cederá a este tipo de sobornos: “Mi trabajo y dedicación académica y de investigación siempre es objetiva. Las cosas como son. Si eres mal alumno, no apruebas”, señala ante el aplauso de miles de usuarios en las redes.

Indignación en las redes

Tras la gran repercusión que ha tenido el tuit, el profesor ha optado por borrarlo, aún así las redes han seguido dando su opinión, indignados por la actuación de la alumna: “Consejo, dile: tengo varios amigos influencers que son investigadores de carrera, imagino que no quieres que tus seguidores sepan que clase de estudiante eres verdad. De nada!”, “Esto no es un juego, esto es la vida. Un alumno sobornando a un profesor es básicamente inaceptable”, o “No me importaría ni que fuera la hija del presidente. Enseñar no es ‘jugar tus cartas’… es transferir conocimientos y evaluar si esos conocimientos fueron bien entendidos. De lo contrario, es soborno”, aseguran los usuarios.