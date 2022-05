En las redes sociales, circulan miles de historias que son consideradas "insólitas", y algunas de ellas se viralizan. En este caso, una mujer entró a su fiesta de casamiento con una figura de cartón del novio porque él no pudo asistir por haber dado positivo de Covid. El clip de esta situación fue compartido por la propia novia en TikTok.

Los protagonistas de este hecho son Amanda y Sam Greenberg, de Maryland, Estados Unidos. La pareja se casó el pasado 31 de enero de 2021. Sin embargo, no pudieron tener su ansiada fiesta con sus familiares y amigos debido a la emergencia sanitaria por el Covid. “Fue una boda improvisada que organizamos en una semana”, confesó el novio.

La pareja postergó la celebración una y otra vez por distintos motivos en los últimos meses y finalmente eligieron fijar una fecha definitiva. No obstante, a tres días del festejo Sam dio positivo de COVID-19 y no podía asistir a su propia fiesta de casamiento.

Frente a esta situación, ambos en un principio optaron por cancelar el evento, pero luego se percataron de que perderían todo el dinero destinado a la fiesta. “Incluso el hotel necesitaba 72 horas de anticipación para cancelar y recuperar todo su dinero”, comentó la novia.

Amanda se rehusaba a estar en la fiesta sin su esposo, pero su familia e incluso su marido la alentaban a seguir adelante con los preparativos. Fue entonces cuando se le ocurrió que su Sam podía aparecer de no sólo de forma virtual, sino que también estar en las fotos y en la filmación de la boca gracias a una figura de cartón de él.

Amanda fue la encargada de compartir en su cuenta de TikTok (@ammiller879) un video en el que aparece ella festejando en un salón junto a su hermano y su amigo: “Cuando tu esposo contrae COVID 3 días antes de tu cuarta celebración pospuesta... tus hermanos te acompañan con el cartón de tu esposo recortado”, escribió la joven en la publicación.

De inmediato, la grabación de la esposa se volvió tendencia en la plataforma de vídeos en donde obtuvo más de 1.3 millones de visualizaciones, más de 93 mil me gusta y cerca de 2500 comentarios de los usuarios, quien tuvieron un debate sobre si estuvo bien o mal lo que decidió.

“Hubiera cancelado a todos los invitados y solo hubiera tenido mi boda conmigo y mi esposo”, “¿por qué la gente no tiene 3 días antes de que probablemente no le devuelvan el dinero y los invitados probablemente no puedan cancelar sus viajes para recibir reembolsos? Disfrute de lo que pueda”. "Felicidades a los dos, no importa el resto", fueron algunos de los comentarios.

No obstante, Sam respondió que la elección de su esposa fue "correcta". De ese modo, no se privó de tener un festejo inolvidable. “Sabía que era la decisión correcta. Tendría la oportunidad de verse como una novia y sentirse como una novia frente a todos sus amigos y familiares y bailar con su padre. Aunque yo no estaba allí físicamente, Quería que se sintiera especial ese día. Y afortunadamente, ese fue el resultado”, sentenció Sam.