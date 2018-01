Abril exhibe su extensa cabellera (RT).

La adolescente cordobesa Abril Lorenzatti de 17 años, logró un nuevo récord mundial con reconocimiento oficial Guinness, y ahora es reconocida como la "Rapunzel argentina".

La chica en cuestión mide 1,63 metros y su cabellera, que le llega a los tobillos, alcanza la longitud de 1,52 metros. Para lograr el sorprendente largo, la reconocida Abril contó que desde los 7 años que no corta su pelo.

Un viejo anhelo de la infancia fue el puntapié inicial: quiso imitar el corte de la protagonista de la película "Matilda". Al no conformarse con el resultado se prometió a ella misma: "No me lo corto más".