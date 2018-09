Controlar 240.000 kilómetros cuadrados controlar no parece ser tarea fácil. Más aún cuando se trabaja solo. Sin embargo, a Stephan Pursell no lo asusta el desafío y disfruta de ser el único policía de localidad de Birdsville, enclavada en el centro de Australia, en pleno desierto. "Es bastante grande", reconoce el oficial que tarda cuatro días en auto para recorrerlo por completo.

Pursell, de 53 años, se convirtió en el único oficial de esta zona habitada por cerca de un centenar de personas hace un año y medio, cuando junto a su esposa dejaron la vida en la oriental Sunshine Coast, junto al mar, por lo que ambos tuvieron que acostumbrarse al desierto que supera los 40 grados durante los días veraniegos, combinados con fuertes tormentas de arena. "Hay que vivirlo para apreciarlo, es un lugar asombroso", dijo.

Stephen observa cómo el tráfico se acercaba al remoto pueblo.

En ese paraje, su principal misión es la de asistir a quienes tengan alguna emergencia. "Lo que hacemos, sobre todo, es garantizar que la gente llegue aquí de forma segura y vuelva a casa de forma segura. Las averías de coches, los problemas médicos, los accidentes. Hay que estar listo para reaccionar ante todas esas cosas", describió el policía, quien no tiene que preocuparse por el delito: "La criminalidad aquí no es un problema".

Parece lógico. Por la escasa cantidad de habitantes, todos se conocen y hasta suelen encontrarse en el único bar que tiene Birdsville, que también funciona como hotel. La localidad es tan pequeña que solamente hay un lugar para comprar combustible y productos básicos, y una panadería.

Sin embargo, y pese a ser el único policía, la soledad tampoco se convirtió en un problema. "La comunidad es muy buena y siempre hay alguien que viene a charlar o por una taza de té. No me he sentido solo para nada", aseguró. Además, es difícil aburrirse cuando se es el único policía y se tiene que estar todo el tiempo de guardia. "Es una ciudad estupenda", concluyó.