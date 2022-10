Una joven estadounidense empleada en una tienda de ropa interior de Utah vivió el momento más desagradable de su vida en medio de una jornada laboral. Todo parecía indicar que sería un día como cualquier otro en el comercio, hasta que una clienta le hizo pasar una situación horrorosa. La historia se hizo viral inmediatamente.

Rachel era empleada en un local de Victoria’s Secret desde hacía algunos años, y todo marchaba bien: buenos compañeros, buen salario y una cordial relación con su jefa. Pero una tarde, en medio de una jornada de trabajo normal, una clienta la sorprendió completamente con su conducta, y le hizo pasar un momento “vomitivo”.

Según contó la joven en su cuenta de TikTok @laubsterz, una mujer le pidió permiso amablemente para probarse unos tops deportivos en el probador del local. Ella la invitó a pasar y todo marchaba como siempre.

"Era un sábado normal en el trabajo, aunque con mucha concurrencia. Había una gran fila de gente que quería ingresar al vestidor y yo me encontraba a cargo de esa área”, relató en el video.

Cuando la clienta salió del probador, la chica notó que no llevaba con ella las prendas con las que había ingresado. Sin embargo, no se alarmó. Estaba acostumbrada a que las dejen tiradas en el cubículo sabiendo que alguien las recogerá: “Entré al probador y noté que los tops estaban desparramados por doquier. Me agaché para agarrar uno, pero toqué otra cosa”, siguió contando en el clip.

Al momento en que se dispuso a tomar del piso las prendas, no podía creer lo que estaba viendo - y tocando -: “Terminó siendo el pedazo de caca más grande que había visto en mi vida y lo acababa de tocar con las manos, sin querer. Llamé a mi jefa y le mostré las heces”, detalló.

Rachel se quedó completamente desconcertada porque nunca había vivido una situación parecida. Pero la anécdota no terminó allí. Cualquiera que escucha el relato pensaría que la mujer salió corriendo avergonzada del lugar. Pero no: “Estaba en la fila nuevamente. No huyó a pesar de haber defecado en el probador”, contó horrorizada.

Renuncia indeclinable

Rachel no pudo superar el episodio y terminó renunciando a su empleo en la tienda. A pesar de sentirse muy a gusto, decidió que aquella situación superó todo lo imaginado: “Amaba mi empleo en la tienda. Amaba a mi jefa, a mis compañeros... Yo amaba mi puesto. Me pagaban bien, me daban mucho tiempo de vacaciones. El tema de las heces no fue la razón principal por la cual renuncié, sino que se trató de la gota que derramó el vaso”, se apenó en el video, que ya acumula casi cuatro millones de reproducciones.

Pero los usuarios de TikTok no solo se sorprendieron con el relato, sino que aportaron anécdotas con experiencias similares, para que no se sienta sola en el sentimiento: “Esto le ocurrió a mi compañero de trabajo en American Eagle con una bolsa de orina turbia”, “Sinceramente, ese es un día típico de trabajo en Victoria’s Secret, te lo dice un exempleado de seis años”, comentaron.

"Raquel, estoy muerto. Recuerdo cuando me contaste sobre esto y todavía estoy en estado de shock hoy"; "Entonces, ¿alguien terminó enfrentándose a la chica que hizo caca?", escribieron otros internautas.