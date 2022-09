En el último tiempo, numerosas tortas fallidas de cumpleaños se hicieron virales en las redes sociales. En este caso, una pareja mostró en TikTok la reacción de su hija al ver la torta, con temática de Elsa de Frozen, que encargaron para el cumpleaños de la nena. El vídeo se viralizó y recibió millones de visualizaciones.

El hecho ocurrió en Malasia. Un matrimonio quería organizarle una fiesta de cumpleaños a su hija donde la temática de la misma sea Frozen, película favorita de la pequeña. En especial, el festejo sería inspirado en Elsa, el personaje principal del film.

Fue la madre de la nena la que se hizo cargo del pedido de una torta personalizada con este personaje en una pastelería. No obstante, lo que encargó la mamá difiere bastante de lo que finalmente recibieron. Es por eso que decidieron compartir en TikTok la reacción de la niña al ver por primera vez a su personaje favorito.

En el clip, compartido en la cuenta @fitropfitrop, se ve a la nena, quien mira varias veces de arriba ocasión de arriba hacia abajo a Elsa en la torta. La pequeña parecia en un primer estar sorprendida con la figura. Después, poco a poco, la nena se anima a acercarse a la torta fallida.

Conforme va avanzando la grabación se puede ver como la cumpleañera va perdiendo esa timidez del inicio y luego quiere sacarse fotos junto a la torta fallida. El video se volvió viral rápidamente en la plataforma china. Actualmente más de 9.8 millones de visualizaciones, 1.2 millones de me gusta y cerca de 24 mil comentarios de usuarios.

"Lo siento, me temo que quedó traumatizada", "Trucos para que los niños no vuelvan a pedir celebrar sus cumpleaños", "El día más emocionante de su vida". "Pobre nena, no lo olvidará jamás", fueron sólo algunos de los comentarios que dejaron los usuarios sobre este viral.

Por último, vale recordar que este clase de virales se han popularizado en las redes. Uno de los más recordados es el una repostera que realizó una torta de Mickey Mouse, pero el resultado de su preparación no fue el esperado. Desafortunadamente la mujer, llamada Marjorie Cantilo, fue víctima de ciberacoso y falleció hace pocas semanas.