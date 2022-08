Es un hecho. Las compras online llegaron para quedarse y, potenciadas por la pandemia, se convirtieron en la modalidad más cómoda y práctica de adquirir cualquier producto.

A través de internet podés comprar precios de diversas tiendas, observar imágenes de los productos desde diferentes ángulos, y hacer las consultas necesarias al vendedor.

Es cierto que la ventaja es poder comprar desde la comodidad de tu casa y que tu compra llegue hasta tu puerta, sin ningún tipo de esfuerzo más que gastar el dinero, pero eso se ve contrarrestado con el hecho de no poder ver lo que vas a comprar “en vivo y en directo”, lo que le quita puntos a la experiencia.

Como consecuencia, viene aparejado el concepto de “expectativa/realidad”. A veces, los vendedores exhiben fotografías irreales de los productos, que luego chocan fuertemente con la realidad y generan la indignación de los clientes, muchas veces sin posibilidad de reclamo.

A su vez, suelen aprovecharse de la virtualidad y el anonimato. Eso mismo le sucedió a una joven quien compró una torta por internet, recibió un pésimo producto y exhibió su historia a través de su cuenta de TikTok, que luego se hizo viral.

“Les traigo una historia de ‘la torta mal hecha’ que me acaban de entregar para el cumpleaños de mi hijo, que es mañana”, comienza contando la usuaria @greatbeautycenter sobre la pésima experiencia que vivió.

Posteriormente, la joven mostró una foto de la torta que ella le había encargado a la mujer; y luego una imagen con el bochornoso pastel que recibió por su pedido: “La señora vino, me dejó la torta. El tiempo que tardé en apoyarla en la mesa y abrirla para verla, ya cuando la empecé a llamar no me atendió más el teléfono”, relató lo sucedido.

Y continuó su historia: “Le pedí por favor que si algo no estaba dentro de lo que le había pedido, que por favor me lo avise, porque ya me pasó. Si vos mandás un modelo, se supone que te tienen que entregar lo que vos pedís. Si es falta de tiempo, siempre es bueno que por lo menos nos avisen”.

Según contó, cuando fue hasta la casa de la mujer, ésta le prometió hacerle una torta nueva: “Mañana es el cumpleaños de mi hijo y no me parece para nada que hagan este tipo de cosas ,Vamos a ver si mañana cumple, con una torta más grande, como yo se la pedí, y con mejor decoración. Aunque no creo que eso pase”.

La torta que la mujer le entregó no se parecía en nada a lo que le había encargado.

La chica se mostró muy angustiada aludiendo el sacrificio que había tenido que hacer junto a su marido para festejarle el cumpleaños número 10 a su hijo, y le preguntó a sus seguidores si alguna vez les había pasado “algo así”. El video tuvo más de 3.000 “me gusta” y superó los 200 comentarios.

“Ni la impresora le andaba jajajajaja”; “Claramente la persona que hizo la torta en 2 años se va a estar dedicando a otra cosa. A ese ritmo ni el vecino le repite una compra”; “Lo barato sale caro”; “Tremendo”, fueron algunos de los comentarios.

Además, hubo mensajes de pasteleros contando sobre cómo trabajan en esos casos: “Como pastelera no tomo trabajos de algo que no sé hacer o doy otras opciones … antes muerta que entregar algo que no me pidieron”; “Yo hago tortas, y si lo que me pasan no me sale no agarro el trabajo, no podría entregar algo así”; “En mí caso cuando piden una torta personalizada siempre aclaro que nunca copio sino que la hago lo más similar que se pueda”.

Y otros escribieron: “Devolvela amiga antes de encargar torta verifica su trabajo y recomendación o fotos de sus trabajos siempre”; “Ay dios! Me hiciste acordar al cumple de mi hijo. Me pasó lo mismo, encima la pastelera es mi amiga”.