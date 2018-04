La cuenta @MiicaelaAsenjo se encargó de escachar al zoofílico, identificado como "Thiago" y al usuario que divulgó el video, llamado "Nicolas", a quien le "pareció gracioso lo sucedido", según admitió. Sin embargo, las redes sociales no pudieron ocultar su disgusto y rechazo. El tweet de Micaela tuvo más de 2.500 retweets y 800 likes.



"Por favor me hacen el favor de denunciarle la cuenta a este enfermo? borró el video de sus historias pero me lo pasaron, como te podes violar a un perro Y ENCIMA REIRTE DE ESO? está re mal de la cabeza, escrache a los enfermos. RT para que se difunda", escribió Micaela.

La cuenta que difundió el video.

El video del joven fue eliminado rápidamente.

Luego, publicó una captura del video con la leyenda "ASCO", donde se ve al menor desnudo junto a su mascota. Acto seguido, tanto el usuario que lo publicó como el protagonista del video cambiaron sus usuarios pero fueron identificados nuevamente y debieron eliminaron sus cuentas por la "catarata" de criticas.

Esta fue la ultima publicación de la cuenta.

"No quiero compartir el video por respeto AL ANIMAL, y porque es zoofilia y ya con verlo me da asco, tenerlo en mi twitter me daría más asco, se agradece difusión", agregó Micaela.



Sobre "Nicolas", que publicó el video del depravado, opinó: "El se está cagando de risa del video, se está cagando de risa de la violación a un perro, subiendo eso es igual de cómplice que el, en ningún momento lo escrachó".