Pokimane es una streamer marroquí que cuenta con más de 6 millones de seguidores en Twitch. Sus fans llevan tiempo haciéndole donaciones millonarias en los directos. Por esta razón, tomó la decisión de pedirles que dejen de hacerlo y estableció un límite de 5 dólares por cada uno.

"¡Trabajé con Streamlabs para crear un límite de donación de 5 dólares para mi canal! Gracias por apoyarme hasta el punto en el que algo más es innecesario. Para cualquier persona que haya sido más generosa: apoye los canales en crecimiento, las organizaciones benéficas y dense un capricho", explicó en las redes sociales.

.

"Cuando algunas veces la gente me dona como 20 dólares me siento culpable. Cuando me donan incluso más, siento como si tuvieran ciertas expectativas… Me siento muy mal, como si no pudiera alcanzar sus expectativas", agregó en su cuenta personal de Twitter.

La acción por supuesto se ganó el aplauso en redes sociales y ya se verá si otros streamers hacen algo similar con sus situaciones.

.

Pokimane anunció a principios de 2020 un acuerdo con Twitch para mantenerse como streamer en la plataforma durante varios años, aunque la cifra concreta de aquel acuerdo no ha trascendido.