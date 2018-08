El conocido beisbolista Justin Verlander fue a comer al Hotel Beverly Hills, situado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles y la cifra de la cuenta fue millonaria.

El jugador de Houston Astros se llevó una gran sorpresa cuando vio que, tras comer panqueques y una ensalada, en la cuenta final figuraba que debía abonar 1.095.198 de dólares.

La factura incluía: US$ 30 por panqueques, US$ 42 por una ensalada y US$ 1 millón por eliminar a Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial.

Verlander se lo tomó con humor y compartió el episodio en su cuenta de Instagram junto a la frase: "Beverly Hills Hotel realmente me hace pagar por la victoria de la Serie Mundial ¡Gracias por el gran almuerzo como siempre!".

El famoso beisbolista estadounidense percibe cada mes un sueldo de aproximadamente 2,3 millones de dólares.