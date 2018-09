Los vecinos de la localidad de Pawleys Island, en Carolina del Sur, no salen de su asombro luego de que se viralizara el video de un supuesto fanstasma en uno de los muelles poco antes de la llegada del huracán Florence, que dejó 15 muertos en los Estados Unidos.



Según expertos en fenómenos paranormales, se trata de un ser del más allá conocido como "Hombre Gris", que suele regresar a esa localidad cuando se acerca un desastre natural con el objetivo de advertir a los pobladores.



Las imágenes, compartidas por el canal The Ghost Guys Go en YouTube, muestran al espectro caminando a lo largo del muelle con intenciones de alertar sobre las terribles consecuencias que tendría el paso de la poderosa tormenta.