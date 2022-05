Nadie duda a la hora de decir que los memes son el nuevo formato de chiste de nuestra época. Pueden llegar a representar infinidad de situaciones de la vida cotidiana en una sola una imagen, que puede ir acompañada de un texto, o no necesariamente.

Lo que generan es una identificación del público sin igual que hace que una situación que creías que solo te sucedía a vos, te des cuenta que le pasa a mucha gente. Lo bizarro y lo irónico unidos en la pieza de humor protagonista de nuestro tiempo.

Y si hablamos de plataformas, son las redes sociales los canales por donde circulan y se reproducen miles y miles de veces. Hay personas que dedican mucho tiempo al día en consumirlos y compartirlos, para dedicarlos o simplemente levantarse el ánimo uno mismo.

Tan fanáticas son algunas personas de los memes, que una joven decidió hacer su cumpleaños con la temática. Es así que invitó a sus amigos y amigas a ir a la fiesta caracterizados como algún meme célebre: “Hoy es mi cumpleaños y decidí celebrarlo con una fiesta temática de memes. Mis amigos se pusieron la camiseta y los disfraces son increíbles. Sale hilo”, publicó la chica, para comenzar a compartir los geniales disfraces con los que sus amigos se prendieron a la consigna.

Las imagenes demuestran la originalidad del grupo de amigos, quienes no dudaron ni un momento en seguir al pie de la letra el pedido de la cumpleañera. Andrea, la homenajeada, publicó un hilo con los mejores disfraces y los usuarios no demoraron en reunir más de 52 mil “me gusta” y casi 1.700 comentarios de todo tipo.

“Feliz cumple pero, a los 29 el Che estaba en plena revolución cubana, San Martin armando cruce de los Andes y Borges ya tenía escritas las mayoría de sus obras... sigan boludeando nomás”, ironizó uno de los internautas.

Otros hicieron hincapié en la cantidad de amigos de la chica, que cumplió 29 años: “Qué envidia tus amigos ¿Los alquilas para fiestas de extraños de Twitter?”. “Tantos amigos a los 29?”. “Yo debo tener tres”, fueron algunos de los comentarios.

También hubo otros que expresaron su envidia por sus amigos: “Hola. Puedo ser amigo de ustedes?”. “Necesito esos amigos en mi vida”. “Porfa los que tenemos les cuesta soltar 600 pesos para un regalo en conjunto”, comentaron.

La torta de cumpleaños de Andrea también fue con la temática de memes.

“Épico. No tengo otra palabra para describir esto”. “El mejor hilo que he visto. Y la mejor fiesta de cumpleaños que he visto en twitter”, la halagaron. Como sea, Andrea pasó un cumpleaños bomba instaurando la última tendencia.