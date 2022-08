Por lo general, las historias de mozos que causan revuelo en las redes sociales tienen que ver con episodios de maltrato o por situaciones insólitas. Pero cada tanto, aparecen gestos como el que tuvo el mesero de una cafetería que se vuelven virales.

El nombre del trabajador es Carlos y gracias a su accionar causó furor en Twitter. Todo comenzó cuando Gonzalo, el dueño de un restaurante de Valladollid (España) ingresó a un bar de la ciudad para tomarse un café, pero tras hacer el pedido se dio cuenta de que no tenía dinero.

"Entré en la cafetería Mozart en López Gómez, y pedí un café a la vez que sacaba la cartera. Me di cuenta de que había vaciado la cartera en casa y no tenía ni un euro", relató en un hilo.

“Me dijo: tranquilo, así vuelves otro día y te tomas otro. Le prometí que volvería. Al salir de allí me encontré una amiga que me dejó € y pude saldar mi deuda. No me conocía de nada y me invitó a un café sin más, sin saber si yo volvería de nuevo. Quizá os parezca una chorrada, pero a mí me hizo el día”, continuó.

“No todo el mundo lo haría. Ni que decir tiene que siempre que pase por López Gómez me tendrá tomando un café y aquí está mi tuit de agradecimiento, aunque como ya imaginaréis, al saldar la deuda, le dije que había tenido un detallazo conmigo”, cerró.

El tuit inicial del hilo acumula más de 8.000 likes y fue muy celebrado por los usuarios de la red social. Además, generó que otras personas compartan sus experiencias similares.

En la cafetería eEdén de Santiago de compostela y hace años,antes de los tpv en los bares (para los listillos) me encontré sin dinero y le dije que no me pusiera el café que no tenía con que pagárselo. Me lo puso igual y me dijo que volviera otro día. Cuando volví no me lo cobró pic.twitter.com/5onmpDow8D — Miguel Can Bravo (@docanbravo) August 28, 2022

El reencuentro

Gonzalo quiso retribuir el gesto y al otro día pudo cumplir con su objetivo: el dueño del Restaurante atendió a Carlos y a su mujer en su establecimiento.

Todo se inició con un mensaje del mozo: "¿Tienes mesa para 2, Gonzalo? Sí Carlos, para ti, la consigo", le respondió de inmediato.

"Anoche, Carlos y su mujer vinieron al Niza. Me dice Carlos, que no tiene redes sociales casualmente, que no entendía qué pasaba desde pronto. Su hijo le llamó desde Ibiza para comentarle que estaba en Twitter", contó.

"Otros amigos de Cádiz, el WhatsApp le echaba humo, A su mujer igual. En el bar los clientes le comentaban que era famoso. 'pero si no he hecho nada que no haya hecho más veces' me dijo. Estaban emocionados, y tenían la necesidad de agradecérmelo. Qué grande. Al verle le reconocí", agregó

Y continuó: "Carlos me ha recordado a mi Padre en una frase... 'Gonzalo, si esto sirve para que la gente vea que la hostelería es una profesión digna con gente seria'... y Yo sólo puedo pensar en cómo una historia tan sencilla, tan simple puede haberse viralizado, pero lo mejor estaba en lo que venía después".

El reencuentro también se volvió viral y decidieron cerrar el relato con una fotografía: "En lo que ha significado para la ilusión en el trabajo de la pareja y si todo esto hace que más gente se acuerde del Mozart #valladolid para tomar café o cañas saldrán encantadas por la atención de Carlos. P.d Foto:Aunque a mí no me gusta salir".