Nusret Gokce, más conocido como Salt Bae, se convirtió uno de los chefs más famosos del mundo gracias a la peculiar manera en la que corta la carne y añade la sal a sus platos. Sus videos se volvieron virales y el éxito de las redes se trasladó a sus restaurantes. Aunque esa pasividad también le jugó alguna que otra mala pasada.

El éxito del chef turco logró abrir restaurantes de lujo no solo en Estambul, sino también en ciudades como Doha, Nueva York, Mykonos, Miami o Londres. Todos ellos muy de moda, costosos y bastante solicitados por los clientes más exigentes y los famosos de todo el mundo.

Sin embargo, las quejas y críticas de los clientes contra sus locales se volvieron bastante frecuentes en los últimos meses. Tanto es así que recientemente se volvió viral una reseña de un comensal que dijo encontrar una un objeto. El hecho ocurrió en el Nusr-Et Steakhouse de Miami.

.

La crítica contra el restaurante de Salt Bae en Miami que se volvió viral

La persona que visitó la sucursal en el estado de Florida a mediados del pasado enero afirmó en una crítica publicada en Google que encontró una moneda en la comida que le sirvieron en el local.

“Por lo general, no escribo una reseña sobre lugares porque a veces los lugares tienen días malos, pero este se lleva las palmas. ¡Una de las peores experiencias gastronómicas que he tenido!", dice el comienzo de su descargo.

.

"Disfrutaba de mi puré de papas cuando casi me atragantó con una moneda de diez centavos. ¡SÍ, ESCUCHÓ BIEN, UNA MONEDA DE DIEZ CENTAVOS!”, escribió furiosa la clienta identificada como Nassrine Berry.

Además, la comensal aseguró que la respuesta del restaurante no fue la adecuada. “El gerente vino a la mesa para disculparse y dijo que lo arreglaría y me traería otro plato de puré (no es que lo quisiera tras lo ocurrido). Esperé y nunca llegó nada. El restaurante ofreció postre que era agradable, pero fue demasiado tarde. Para colmo, ¡Me sentí enferma en el momento en que llegué a casa!”, añadió.

La crítica de Google contra el Restaurante de Salt Bae que se volvió viral.

Otros problemas en el restaurante de Miami

Salt Bae abrió Nusr-Et Steakhouse Miami a mediados de febrero del 2019 y a pesar de la expectativa que generó en la ciudad, rápidamente comenzaron los problemas. Semanas después de la gran inauguración, el chef hizo algunos posteos en su Instagram que despertaron la furia de los locales, quienes reaccionaron amenazando con sabotear el restaurante.

Rápidamente, el excéntrico cocinero eliminó las publicaciones, pero otro episodio desató un nuevo escándalo: una empleada lo demandó por compartir ilegalmente las propinas.

La demandante principal del caso, Melissa Compere, mesera en Nusr-Et Steakhouse en Brickell, dijo que el restaurante compartió ilegalmente sus propinas con trabajadores cuyos trabajos no dependían de las propinas.

.

De acuerdo con la Ley de Normas Laborales Justas de Florida, Nusr-et puede cobrar un cargo por servicio para recuperar pérdidas (como platos rotos) antes de dividir el dinero con los trabajadores. Pero si la factura viene con una línea separada para propinas, ese dinero debe ir directamente a los trabajadores cuyo salario depende de las propinas. Compere sostuvo que el restaurante juntó esas propinas y el cargo por servicio en el grupo que fue para todos los empleados.

No obstante, a mediados de 2020, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, encabezado por el juez Raag Singhal, falló a favor de Nusret Gokce.