Las autoridades estadounidenses descubrieron que una red del Gobierno había sido infectada con un programa maligno debido al "extenso historial" de un empleado que veía pornografía en su computadora de trabajo.



La investigación de la oficina del inspector general Departamento del Interior descubrió que una red del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en el centro EROS, una instalación de procesamiento de imágenes satelitales en el estado de Dakota del Sur, se infectó.



Aparentemente un empleado no identificado visitó miles de páginas porno que contenían un malware, que se descargaba a su computadora y "explotaba la red del USGS".



Gran parte de las imágenes pornográficas se "guardaron posteriormente en un dispositivo USB no autorizado y en un teléfono celular personal con Android".



El centro EROS archiva imágenes de la superficie terrestre del planeta y no opera ninguna red clasificada, afirmó un inspector general a TechCrunch en un correo electrónico. También descartó cualquier daño significativo a la seguridad nacional.



Las autoridades no revelaron que tipo de programa maligno era pero si que habilitaba la filtración de datos asociados con ataques "ransomware" que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema infectado.



A partir de este escándalo propusieron implementar una "política de lista negra" de sitios web no autorizados y se "supervisara regularmente el historial de uso de la Red de los empleados".